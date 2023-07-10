Регионы предложили поднять пороговые значения для госзакупок у малого бизнеса

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Регионы предлагают поднять пороговые значения для госзакупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (СМП и СОНКО), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с материалами Минэкономразвития.

По его словам, Минэкономразвития провело сбор предложений региональных органов власти по совершенствованию законодательства о контрактной системе и закупок отдельных видов юридических лиц в части, касающейся поддержки субъектов МСП. Эти предложения направлены на рассмотрение Минфина, Федеральной антимонопольной службы и Федерального казначейства.

Соответствующие поручения о сборе и анализе таких предложений были даны ведомствам в начале июня.

По словам источника, большинство субъектов Федерации, которые направили в Минэкономразвития свои предложения, указали на необходимость увеличения пороговых значений так называемых спецторгов - госзакупок, в которых могут принимать участие только СМП и СОНКО.

Речь идет, в частности, об увеличении предельной начальной (максимальной) цены контракта при проведении спецторгов. В настоящее время этот показатель установлен на уровне 20 млн рублей. Регионы предлагают увеличить этот показатель до 30-100 млн рублей, ссылаясь на то, что с 2013 года, когда этот показатель был утвержден, цены заметно выросли и этот "порог" во многих случаях не позволяет проводить спецторги без дробления тех или иных закупок.

Также предлагается увеличить квоту обязательных госзакупок у малого бизнеса до 30% с 25% в настоящее время. При этом указывается на необходимость включения в число СМП и СОНКО самозанятых, а также увеличение (до 40% от цены контракта) обязательного объема привлечения к исполнению контракта субподрядчиков из числа малого бизнеса.

Еще одна инициатива предусматривает изменение методики расчета объема закупок у малого бизнеса. Так, этот объем предлагается рассчитывать исходя из суммы цен контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур. Необходимость такого изменения объясняется тем, что в настоящее время объем закупок у СМП и СОНКО рассчитывается исходя из утвержденного на соответствующий финансовый год общего объема финансового обеспечения закупок заказчика. То есть, в расчет идут в том числе неосвоенные заказчиком средства, что ведет к занижению реальной доли закупок у малого бизнеса.

Также регионы предложили сократить до 5 рабочих дней срок оплаты по контрактам с малым бизнесом (в настоящее время действует общий для всех госзакупок срок оплаты - 7 рабочих дней), установить пониженный размер обеспечения заявок на участие в спецторгах на уровне 1%.

Ряд предложений касается госзакупок инновационной и высокотехнологичной продукции. В частности, предлагается установить 25% ценовую преференцию участникам закупки, которые являются обладателями исключительного права или исключительной лицензии на соответствующее изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Другое предложение предусматривает введение минимального объема закупок инновационной продукции - 15% от совокупного годового объема закупок. При этом на уровне закона должны быть определены критерии отнесения продукции и технологий к инновационным и высокотехнологичным. Также предлагается дать субъектам РФ право создать и вести собственные перечни инновационной продукции. И более того, закупать такую продукцию (включенную в перечень) у единственных поставщиков.

Помимо этого, ряд регионов указали на необходимость корректировки положений Гражданского кодекса, которые не позволяют региональным гарантийным организациям (РГО) полноценно участвовать в работе контрактной системы. Так, РГО, созданные в виде некоммерческих организаций, имеют право выдавать поручительства для обеспечения заявок на участие в закупках, для обеспечения исполнения контрактов. В то же время, закупочным законодательством предусмотрено использование (для обеспечения) только независимых гарантий, а согласно ГК - независимые гарантии могут выдавать только коммерческие организации. Соответственно, регионы предлагают устранить эти противоречия.

Также некоторые субъекты Федерации указали на необходимость корректировки положений 44-ФЗ, регламентирующих порядок заключения офсетных (со встречными инвестиционными обязательствами) контрактов. В частности, предлагается дополнить закон положениями, позволяющими осуществлять офсетную закупку совместно с госкомпаниями (с субъектами 223-ФЗ). Кроме того, в регионах считают необходимым дать возможность использовать средства Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) для оплаты офсетных контрактов в сфере медицины, заключенных с медучреждениями через регионального посредника - единого заказчика.

Регуляторы в области госзакупок должны изучить эти и другие предложения и при необходимости подготовить проекты тех или иных поправок в закупочное законодательство.