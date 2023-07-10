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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Казахстан стремится удвоить число инвестпроектов с Россией в 2023 году

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Между Казахстаном и Россией сейчас осуществляется около 125 совместных инвестиционных проектов, к следующему году ставится задача увеличить эту цифру в два раза, до 250, сообщил на "Иннопроме-2023" министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Марат Карабаев.

"В целом, в ближайшие пять лет имеем пул инвестиционных проектов на сумму $75 млрд, это свыше 800 проектов", - сказал он.

Он отметил интерес в сотрудничестве в обрабатывающей промышленности, переработке железной руды, алюминиевой и медной отраслей, строительстве, легкой промышленности и других сферах.

Как отметил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, отмечается рост интереса российских компаний к евразийскому рынку и Казахстану в частности.

"Несмотря на непростые международные условия, мы видим заинтересованность в развитии и сотрудничестве как со стороны российского бизнеса, так и со стороны других стран-членов Евразийского экономического союза. Это подтверждают и цифры взаимной торговли", - сказал он.

По данным главы РСПП, фактически идет замещение прежних поставщиков компаниями стран ЕАЭС, за последний год взаимная торговля выросла почти на 15%.

"Совершенно очевидно, что мы не можем лишь за счет торговли решать проблемы диверсификации нашей (российской - ИФ) экономики, импортозамещение, поэтому необходимо развивать промышленное сотрудничество, которое сегодня включилось драйвером углубления интеграционного взаимодействия", - отметил Шохин.

Александр Шохин ЕАЭС Казахстан РСПП Марат Карабаев
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