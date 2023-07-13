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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Правительство выделит еще 15 млрд рублей на погашение ипотеки многодетных семей

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Правительство выделит еще 15 млрд рублей многодетным семьям на погашение ипотеки, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о семьях, у которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок, либо последующий, а кредитный договор подписан до 1 июля 2024 года. Такие родители смогут получить выплату в размере 450 тысяч рублей для полного или частичного погашения займов на жилье. В этом году на возмещение средств кредитным организациям было предусмотрено более 60 млрд рублей.

"Большая часть из них уже перечислена", - уточнил Мишустин.

В правительстве рассчитывают, что благодаря такому решению жилищные условия улучшат более 33 тысяч семей с детьми.

Михаил Мишустин Правительство
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