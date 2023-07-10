Ветеран "АЛРОСА" Игорь Соболев покинул пост первого замгендиректора компании

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Первый заместитель гендиректора - исполнительный директор "АЛРОСА" Игорь Соболев перешел на вновь созданную должность заместителя генерального директора по проектной деятельности, сообщила "АЛРОСА" в понедельник.

Соболев курировал производственный блок компании на посту первого заместителя гендиректора - исполнительного директора "АЛРОСА" с 2012 года. Он сохранял эту должность при четырех руководителях "АЛРОСА" (Федоре Андрееве, и.о. президента компании Илье Рящине, Андрее Жаркове и Сергее Иванове) и застал аварию на руднике "Мир" в августе 2017 г., которая обернулась человеческими жертвами и лишила компанию почти 10% добычи.

Сейчас Соболев будет курировать крупные стратегические проекты, включая строительство рудника "Мир-Глубокий" (восстановление рудника "Мир"), пояснила "АЛРОСА", а также координировать работу проектных команд и проекты цифровой трансформации производственной деятельности.

Соболева сменит на его посту Сергей Павленко, возглавлявший ранее Удачнинский ГОК.

Кадровые перестановки являются плановыми и связаны с изменениями в структуре управления производственными процессами, пояснила "АЛРОСА". Эти изменения предусматривают разделение в производственном блоке операционной и инженерной вертикалей, что соответствует лучшим практикам мировых и российских горнорудных компаний.

Функция управления операционными процессами передается в ведение заместителя генерального директора - директора по производству. Эту новую должность займет Марат Айгистов, который ранее являлся главным инженером "АЛРОСА". Его основной задачей станет организация текущей деятельности структурных подразделений, занятых основным производством, с целью выполнения плановых заданий, а также курирование вопросов организации основного производства добывающих "дочек".

Инженерную вертикаль "АЛРОСА" возглавит Дмитрий Ткаченко, который станет главным инженером компании. Он сосредоточится на безопасной организации производственных процессов и их оптимизации, вопросах эксплуатации гидротехнических сооружений, планирования развития активов, а также на научном и проектном сопровождении производственной деятельности.

"Изменения в структуре аппарата управления завершат процесс организационной трансформации производственного блока в компании, запущенный несколько лет назад. При выборе кандидатов на новые и действующие должности мы стремились сохранить преемственность и опирались на собственные кадры. Все руководители, получившие новые назначения, имеют многолетний опыт работы в "АЛРОСА" и зарекомендовали себя как прекрасные организаторы и управленцы. Уверен, что они успешно справятся как с текущими задачами, так и с новыми вызовами, с которыми наша компания может столкнуться в будущем", - прокомментировал изменения генеральный директор "АЛРОСА" Павел Маринычев.

Маринычев, ранее работавший главой россыпной "дочки" "Алмазы Анабара", сменил Сергея Иванова на посту главы "АЛРОСА" в середине мая этого года.

Контролирующая почти треть мирового рынка алмазного сырья "АЛРОСА" попала в SDN list CША весной прошлого года, что поставило компанию перед необходимостью менять логистику поставок и механизм оплаты. Компания не публикует финансовые результаты с марта 2022 г. По итогам прошлого года объем добычи вырос на 10%, составив 35,5 млн карат алмазов.

Реализация проекта рудник "Мир-Глубокий", который предполагает строительство нового рудника взамен утраченного в результате аварии в 2017 году, начнется в этом году, говорил глава Якутии Айсен Николаев. Инвестиции оцениваются в 126 млрд рублей, первая добыча в промышленных масштабах начнется в 2030-2031 гг.