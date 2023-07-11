Рубль остался стабилен к доллару и юаню в условиях отсутствия ярких стимулов к движению

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань стабильны на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль почти не меняется на фоне отсутствия заметных драйверов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,4225 руб./$1 (+0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,07 руб. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,3 коп. - до 12,517 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", стабильность рубля обусловлена отсутствием заметных сигналов к движению. Несмотря на внешний позитив - рост нефтяных котировок и мировых рынков капитала - нацвалюта не меняется в условиях сокращения поступления иностранной валюты от экспортеров. По данным ЦБ РФ, экспортеры в июне 2023 года снизили продажу валютной выручки на 22,9% - с $9,1 млрд в мае до $7 млрд (уровня продаж в апреле).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $78,13 за баррель, что на 0,58% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $73,45 за баррель, что на 0,66% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в плюсе. В центре внимания трейдеров на этой неделе - данные о динамике потребительских цен в США за июнь, которые могут повлиять на дальнейшие решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в интервью Brookings Institution в понедельник, что Федрезерву, возможно, придется увеличить ставку еще "пару раз" в этом году, чтобы побороть устойчиво высокую инфляцию.

Руководитель ФРБ Кливленда Лоретта Местер также считает, что американскому ЦБ необходимо продолжить подъем ставки.

"Для обеспечения того, чтобы инфляция устойчиво двигалась к целевому уровню ФРС в 2%, базовая ставка, по моему мнению, должна быть еще несколько поднята с текущего уровня, а затем должна удерживаться на достигнутом уровне некоторое время", - сказала Местер в ходе выступления на мероприятии Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник растут. Японский Nikkei 225 увеличивается на 0,31%, китайский CSI300 - на 0,63%, гонконгский Hang Seng - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 1,38%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,15%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,06%.