Страховая Cigna Group намерена достичь углеродной нейтральности к 2040 году

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Американская Cigna Group (бывшая Cigna Corp.), работающая в сфере медицинского страхования и обслуживания, планирует достичь углеродной нейтральности к 2040 году, говорится в отчете компании об ESG (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления) за 2022 год.

Кроме того, Cigna намерена к 2030 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), а также сократить прямые (Scope 1) и косвенные (Scope 2) выбросы парниковых газов вдвое по сравнению с уровнем 2019 года.

В 2022 году компания уже снизила прямые и косвенные выбросы на 44% по сравнению с показателем 2019 года.