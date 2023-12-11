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Страховщик Cigna отказался от слияния с Humana

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания Cigna Corp., работающая в сфере медицинского страхования, не смогла договориться о финансовых условиях слияния с конкурирующей Humana Inc. и вместо этого проведет масштабный выкуп собственных акций, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

СМИ написали о возможном слиянии в конце ноября. Ожидалось, что сделка могла привести к появлению на американском рынке медицинского страхования нового лидера с капитализацией свыше $140 млрд, который мог бы конкурировать с UnitedHealth Group и CVS Health Corp.

Cigna не ответила на запрос WSJ о комментарии.

10 декабря компания объявила об увеличении программы выкупа акций на $10 млрд, до $11,3 млрд. Акции на сумму не менее $5 млрд в рамках этой программы будут выкуплены до конца первой половины 2024 года.

Также Cigna подтвердила прогноз прибыли на 2023 год на уровне не менее $24,75 на акцию, на 2024 год - не менее $28 на бумагу.

Котировки акций Cigna с начала года упали на 22%, бумаги Humana подешевели на 6%. Рыночная стоимость Cigna составляет $75,7 млрд, Humana - $59,3 млрд.

Cigna Humana США
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