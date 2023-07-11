Сменился гендиректор "Трубной металлургической компании"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Генеральным директором "Трубной металлургической компании" (ТМК) вместо Игоря Корытько стал Сергей Чикалов, занимавший до этого должность первого заместителя гендиректора по операционной деятельности и развитию ТМК.

По данным ЕГРЮЛ, соответствующие изменения в руководстве компании были внесены 29 июня.

В ТМК "Интерфаксу" не стали комментировать кадровые перестановки.

Корытько работал в ТМК с августа 2018 года и был назначен ответственным за вопросы цифровой трансформации бизнеса. Должность главы компании он занимал с июня 2019 года.

До марта 2022 года 90,6% ТМК через кипрскую TMK Steel Holding Ltd принадлежали основателю компании Дмитрию Пумпянскому. В марте Пумпянский и члены его семьи попали под санкции Евросоюза, контроль перешел к менеджменту компании. Как сообщал родственный ТМК банк "Синара", у всех новых владельцев TMK Steel Holding в нем были равные доли, кроме Корытько, у которого она чуть выше.