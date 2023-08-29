Акционеры ТМК одобрили дивиденды за полугодие в 13,45 рубля на акцию

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Акционеры "Трубной металлургической компании" одобрили выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2023 года в размере 13,45 рубля на акцию (общая сумма выплат - 13,9 млрд рублей), сообщила ТМК.

Датой закрытия реестра на получение дивидендов утверждено 5 сентября.

Последний раз дивидендные выплаты были осуществлены за 9 месяцев 2022 года в размере 6,78 рубля на акцию (около 7 млрд рублей), за первое полугодие прошлого года дивиденды составляли 9,68 рубля на акцию (около 10 млрд рублей). По итогам 2022 года дивиденды не выплачивались.

В июне кипрская TMK Steel Holding, которой принадлежит контроль в "Трубной металлургической компании", перерегистрировалась в российскую юрисдикцию: на острове Русский в Приморском крае была зарегистрирована МКОО "ТМК Стил Холдинг".

В январе-июне 2023 года трубная компания увеличила скорректированную EBITDA на 50,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 79,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 28,3 млрд рублей (27,1 рубля на акцию) против 20,4 млрд рублей годом ранее. Общий долг по состоянию на 30 июня 2023 года находился на отметке 300,5 млрд рублей, чистый долг составил 252,5 млрд рублей. Соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA (LTM) на 30 июня 2023 года составило 1,61х.

Согласно положению ТМК о дивидендной политике, целью компании является выплата дивидендов в размере не менее 25% от консолидированной чистой прибыли, рассчитанной по МСФО.

На внеочередном собрании акционеров, которое состоялось 25 августа, также был избран новый совет директоров из девяти человек, его состав компания не раскрывает.