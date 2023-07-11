ЦБ РФ начет пилотирование реальных операций с цифровым рублем в августе

Фото: Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Банк России планирует начать тестировать первые реальные операции с цифровым рублем в августе.

"Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты, и мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон о внедрении в РФ цифрового рубля и создании его платформы. Основные нормы закона вступят в силу с 1 августа 2023 года.

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова ранее сообщала, что в случае принятия закона ЦБ надеется на проведение первых реальных операций с цифровым рублем в июле-августе текущего года.

Банк России в конце марта сообщал, что готов к проведению пилота с реальными цифровыми рублями с 13 банками в запланированные сроки (с 1 апреля). Но "пилот" так и не стартовал из-за отсутствия необходимой правовой базы.