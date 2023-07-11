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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Дума приняла в III чтении закон о цифровых валютах иностранных государств

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит понятие цифровые валюты центральных банков (Central bank digital currency, CBDC - ИФ) в российское законодательство, приравняв их по статусу к традиционной иностранной валюте.

Речь идет о поправке к закону о валютном регулировании в России. В статью, где прописываются основные определения. Сейчас к иностранной валюте там относятся банкноты и монеты, а также средства на банковских счетах и в банковских вкладах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или расчетных единицах.

Согласно тексту принятой поправки, предлагается включить в этот перечень национальные денежные единицы иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемые в цифровой форме как национальным центральным банком, так и иным органом иностранного государства, в функции которого входит выпуск таких денежных единиц.

При этом CBDC должна находиться в обращении и являться законным средством платежа на территории соответствующего иностранного государства.

Поправка вошла в пакет поправок о цифровом рубле (№ 270838-8).

На данный момент о выпуске цифрового юаня заявлял Китай, Бразилия, Нигерия, ряд стран Африки. Центральные банки Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов прорабатывают инициативу Project Aber, в рамках которой тестируются инструменты для внутренних и трансграничных расчетов между двумя странами. Ранее глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявлял, что принятие закона о цифровом рубле упростит расчеты в рамках ВЭД с рядом стран.

Анатолий Аксаков Госдума Китай CBDC Project Aber
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