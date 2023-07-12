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Сбербанк снизил ставки по льготным ипотечным программам на 0,3%

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк снизил ставки по "Господдержке" и "Семейной ипотеке" на 0,3 п.п, сообщили в пресс-службе банка.

"С 12 июля по 31 августа Сбер снизил ставки на Домклик по льготным ипотечным программам "Господдержка" и "Семейная ипотека" для покупки недвижимости на первичном рынке", - говорится в сообщении.

Минимальная ставка по "семейке" составит от 5,4% годовых с учетом сервиса электронной регистрации на "Домклик". По "Господдержке" - от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни. Первоначальный взнос по этим программам - от 15%.

"Мы видим высокий спрос на льготную ипотеку среди наших клиентов. В июне по программам с господдержкой на Домклик было оформлено 41,3 тысячи кредитов на 178,7 млрд рублей. По сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд, объем выдач вырос на 4%",- прокомментировал и.о. директора дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной ипотеке, равна 12 млн рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Петербурге и Ленинградской области; 6 млн рублей - при покупке в других регионах.

Домклик Сбербанк Алексей Лейпи
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