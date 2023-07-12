Индексы РТС и МосБиржи выросли в пределах 0,5% за первую минуту торгов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в среду начались в зеленой зоне на фоне благоприятной внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры в ожидании статистики по июньской инфляции в США. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,3-0,5%, причем продолжают лидировать акции финансовых компаний.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,5%, до 2873,35 пункта, индекс РТС вырос на 0,3%, до 1000,19 пункта; цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар подорожал на 23 копейки до 90,61 рубля.

Подорожали акции "Яндекса" (+2,2%), расписки OZON (+1,6%), бумаги "Московской биржи" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+1% и +0,6% "префы"), расписки TCS Group (+1%), акции ВТБ (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), Polymetal (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Русала" (+0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи может вновь показать положительную динамику. Поддержкой выступит выросшая нефть, а также, вероятно, бумаги Сбербанка, которые накануне хоть немного и скорректировались, но по-прежнему смотрятся сильно. Неплохо также выглядят бумаги IT-компаний, ВТБ и "Соллерса", причем внимание инвесторов в условиях недостатка внешних драйверов постепенно смещается на акции компаний, ориентированных на внутренний рынок.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций растущий тренд сохраняется, в качестве следующего ориентира по индексу МосБиржи выделяется ближайшая актуальная цель 3000 пунктов (это около 4,5% роста с текущих уровней, что может быстро реализоваться). Поддержать такое движение может дальнейший рост экспортеров на слабом рубле, в особенности нефтяной сектор, так как на рынке нефти сейчас также наблюдается оптимизм. В США ожидается выход статданных по инфляции за июнь, при этом волатильность может возрасти в связи с началом на этой неделе сезона отчетности на американском рынке.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,5-0,9% в ожидании отчета об июньской инфляции в США, который выйдет в среду в 15:30 по Москве.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике мира в прошлом месяце замедлились до 3,1% с 4% в мае. Базовая инфляция (индекс CPI Core, не учитывающий цены на топливо и продукты питания), тем временем, составляла 5,3% в мае, и в июне прогнозируется снижение показателя до 5%.

В среду на рынках Азии также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,5%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,8%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет в пределах 0,1%).

Рынки оценивают решения Резервного банка Новой Зеландии о сохранении процентной ставки на уровне 5,5%, как и ожидалось, и Резервного банка Австралии о сокращении числа и увеличении длительности заседаний, посвященных денежно-кредитной политике.

Как сообщил глава австралийского ЦБ Филип Лоу, с 2024 года совет управляющих будет собираться восемь раз в год, а не 11, и заседания будут проходить по два дня, что позволит "подробнее обсуждать стратегию в области монетарной политики, альтернативные варианты, риски и информационную составляющую".

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались перед публикацией статистики по американской инфляции в июне и данных Минэнерго США о запасах (17:30 по Москве).

К 10:01 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,012%, до $79,38 за баррель (+2,2% накануне), августовские фьючерсы на WTI дорожали на 0,01%, до $74,82 за баррель (+2,5% во вторник).

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали неожиданный рост запасов в США на неделе, завершившейся 7 июля. Показатель увеличился на 3,026 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали его снижения на 200 тыс. баррелей. Неделей ранее запасы нефти упали на 4,382 млн баррелей.