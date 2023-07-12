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"Аскона" ведет переговоры по площадкам IKEA в ТЦ для открытия своих гипермаркетов

"Аскона" ведет переговоры по площадкам IKEA в ТЦ для открытия своих гипермаркетов
Производство матрасов на фабрике "Аскона" в Коврове
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - "Аскона" ведет переговоры по использованию освободившихся после ухода сети IKEA площадок под размещение своих гипермаркетов, сообщил журналистам исполнительный директор "Аскона В2С Россия и СНГ" Владимир Корчагов.

"Что касается площадей IKEA, то это действительно одни из приоритетных площадей из тех, которые освободились. И сейчас мы в активной фазе переговоров, в том числе с "МЕГАми". Не так просто с площадями, многие площадки уже заняты. Поэтому мы рассматриваем ряд площадей и от ИКЕИ, и от других игроков, которые освободились", - рассказал он на презентации магазина формата Askona Home в ТЦ Коламбус на юге Москвы.

Корчагов пояснил, что для этого формата компания рассматривает площадки не менее 7-8 тыс. кв.м.

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"Сейчас активно ведем переговоры с топовыми центрами. Формат открывшегося формата в "Коламбусе" будет тиражирован", - заверил эксперт.

Ранее сообщалось, что "Aскона" открыла в Москве гипермаркет мебели и товаров для дома Askona Home. Магазин находится в ТЦ Columbus, его площадь составляет 5 тыс. кв. м, там представлены не только предметы мебели, но и более 8 тыс. товаров для дома. Инвестиции в проект составили около 100 млн руб.

Говоря о планах по масштабированию, он отметил, что речь идет о расширении формата для продвижения продукции компании.

"Нет задачи размахнуться и открыть много... Изначально была гипотеза, что мы месяцев шесть тестируем всё здесь (на пилоте - ИФ) и только после этого начинаем переговоры и открытия. Я думаю, что еще один проект, а может быть два могут появиться до конца года", - сказал он.

Что касается планов на будущее, то они более масштабны.

"По первоначальным расчетам таких гиперов в стране может быть порядка 50. Открывая проект в Москве, мы начинаем тестировать его в миллионниках и городах 500+. Мы в активной фазе переговоров в Питере, на следующий год планируем открытие в миллионнике и в одном из городов 500+. Москва - я думаю порядка 10 таких проектов спокойно может быть. И в целом по стране порядка 50", - отметил Корчагов.

Аскона - крупный российский производитель товаров для сна. Производство локализовано на трех площадках.

IKEA Аскона
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