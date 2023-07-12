Минфин предлагает продлить упрощенный порядок возмещения НДС на 2024 и 2025 годы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, по которым сроки применения заявительного порядка возмещения НДС для ряда налогоплательщиков продлят на 2024 и 2025 годы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом подготовки законопроекта.

По его словам, поправки до конца недели планируется внести в Госдуму в рамках второго чтения законопроекта (№369931-8).

Заявительный порядок позволяет компаниям возместить НДС, не дожидаясь окончания камеральной налоговой проверки. До марта 2022 г. такой привилегией мог пользоваться крупный бизнес (компании, уплатившие не менее 2 млрд руб. налогов за три календарных года), налогоплательщики с банковской гарантией, резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) или свободного порта Владивосток, участники налогового мониторинга, организации-производители вакцин от коронавируса.

В марте 2022 г. депутаты одобрили поправки, по которым в 2022-2023 гг. всем компаниям и ИП разрешили применять заявительный порядок возмещения при соблюдении двух условий: компания не находится в процедуре ликвидации, реорганизации или банкротства и к возмещению может быть представлена сумма, не выше уплаченные в предыдущем году налоги, акцизы и страховые взносы.

Разработанные Минфином поправки предлагают продлить действие этой нормы на 2024 и 2025 гг.