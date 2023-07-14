Комитет Думы отказался продлевать мораторий на уплату налогов за третье лицо на 2024 год

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету не поддержал предложение Минфина о продлении до конца 2024 года моратория на возможность уплаты налогов за третье лицо в рамках работы единого налогового счета (ЕНС).

Минфин настаивал на его продлении, так как в противном случае возможны злоупотребления, связанные с возвратом налогов после подачи уточненной декларации.

Поправки были представлены на заседании комитета по бюджету, ко второму чтению законопроекта № 369931-8.

В 2023 году всем налогоплательщикам открыт единый налоговый счет (ЕНС). Это новый способ учета начисленных и уплаченных налогов и взносов. ЕНС пополняется с помощью единого налогового платежа (ЕНП) до срока уплаты налогов. Поступившая сумма распределяется между обязательствами налогоплательщика. Отказаться от нового порядка и использования ЕНС нельзя, он обязательный. Новые правила касаются организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Исключение было сделано только для самозанятых, они могут уплачивать налог как раньше или перейти на единый налоговый платеж. При этом в действующем законодательстве заложена возможность уплаты налогов со своего счета в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов или процентов. То есть со своего счета можно уплачивать налоги за третье лицо.

В рамках первого чтения законопроект замораживал возможность уплаты налогов за третьих лиц с 1 июня по 31 декабря 2023 года. В рамках второго чтения Минфин пошел еще дальше и предложил заморозить норму до 31 декабря 2024 года.

"Это приостановление до 31 декабря 2024 года возможности проведения зачета суммы положительного сальдо единого счета налогоплательщика в счет исполнения обязанности по уплате налога другого лица, что нельзя будет использовать положительное сальдо единого налогового счета для исполнения обязанности по уплате налога другим лицом. Поскольку сейчас ФНС видит риски злоупотреблений", - представил поправку замминистра финансов Алексей Сазанов.

"А почему? А я не вижу (злоупотреблений - ИФ)!" - сказал глава комитета Андрей Макаров.

Первый зампред комитета Ольга Ануфриева поинтересовалась у Минфина, планирует ли министерство и в дальнейшем продлевать это приостановление или норма уплаты налогов за третьих лиц не должна была быть изначально? Сазанов ответил, что саму возможность уплаты за третьих лиц министерство не отрицает, но необходимо комплексно урегулировать вопрос, чтобы исключить возможность злоупотребления, когда средства возвращаются на ЕНС третьего лица после подачи уточненной налоговой декларации и компания может эти средства забрать со счета. "Здесь приостанавливается потому, что предлагается уточнить порядок администрирования", - заверил Сазанов.

Глава комитета Макаров предложил приостановить норму до конца 2023 года, а вопрос продления моратория на 2024 год решать в сентябре.

"Отклонять тогда придется поправку", - сказал Сазанов.

"Ну, что же делать", - посочувствовал Макаров.

"Понимаю!", - заверил замминистра.

"Хоть что-то же, я понимаю, у вас KPI, чтобы ни одной поправки не было отклонено, это мы вас премии что ли лишаем?" - пошутил глава комитета.

"Что делать!" - ответил замминистра и пообещал еще раз провести консультации с ФНС, чтобы поставить их в известность.