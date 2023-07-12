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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Частных инвестсоветников освободили от аудита

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон об освобождении от обязательного аудита финансовой отчетности инвестиционных советников, которые не имеют лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг иных видов и не обязаны осуществлять аудит своей отчетности по иным основаниям.

Согласно документу, первый период, отчетность за который предлагается вывести из-под обязательного аудита, - 2022 год.

Правительство РФ объясняло свою инициативу (№254528-8) тем, что отчетность инвестиционных советников не представляет интереса для широкого круга лиц. Они не получают от клиентов на хранение имущество, к ним не предъявляются требования о минимальном размере собственных средств и т.д., говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инвестиционными советниками являются профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие деятельность по инвестиционному консультированию – дающие индивидуальные рекомендации в отношении сделок с ценными бумагами. Инвестиционным советником могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели (последних называют также частными инвестсоветниками - ИФ). Они должны быть членами специализированной саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и включены в единый реестр инвестиционных советников, который ведет ЦБ РФ.

Госдума
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