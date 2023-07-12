В ЦБ РФ заявили о росте ВВП во II квартале на 0,7% со снятой сезонностью

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Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - ВВП РФ во втором квартале 2023 года вырос к первому кварталу со снятой сезонностью на 0,7%, подсчитали аналитики Банка России.

"Во втором квартале благодаря дальнейшему расширению частного внутреннего спроса и сохранению высоких бюджетных вливаний в экономику рост ВВП продолжился повышенными темпами первого квартала", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

По оценкам аналитиков Банка России, внутренний спрос в экономике уже превысил максимум IV квартала 2021 года, полностью восстановившись после спада.

"Значительный бюджетный импульс в сочетании с активным ростом кредитного импульса привел к тому, что спрос в экономике оказался выше своего равновесного уровня. Предложение товаров и услуг все сильнее отстает от спроса, несмотря на высокие темпы роста. В результате обостряется дефицит производственных факторов - трудовых ресурсов и производственных мощностей. Это провоцирует повышенный рост цен на них", - сказано в докладе.

Российская экономика "вплотную приблизилась к своему предыдущему циклическому пику, а в части внутреннего спроса - превысила его", полагают аналитики ЦБ.

"Предложение товаров и услуг позитивно реагировало на спрос. Так, производство в обрабатывающих отраслях в мае обновило исторический максимум, восстановился потребительский импорт (хотя и не по всем позициям и брендам). Тем не менее, этого оказалось недостаточно для сдерживания проинфляционного тренда, который определяется ростом спроса, превышающего возможности экономики по его удовлетворению", - говорится в новом выпуске "Трендов".

Действующий прогноз ЦБ по темпам роста ВВП в 2023 году предусматривает диапазон от 0,5% до 2%. Пересмотренные оценки Банк России опубликует 21 июля, в день очередного заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, которое, по ожиданиям аналитиков, принесет первое после долгой паузы повышение ключевой ставки (причем на фоне ослабления рубля и растущих инфляционных рисков рынок обсуждает и возможность нетипично широкого шага вверх).

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2023 году составляет 1,2%, он датирован апрелем. В июне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что итог будет выше действующего официального прогноза, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что пока динамика экономики идет ближе к верхней границе текущего интервального прогноза ЦБ. В ходе ПМЭФ президент Владимир Путин заявил, что согласен с теми экспертами, которые полагают, что рост будет до 1,5%, "а может, даже под 2%". Наконец, уже в июле на встрече с президентом премьер Михаил Мишустин заявил, что в отсутствие форс-мажоров экономический рост по итогам года должен превысить 2%.

В докладе аналитического департамента ЦБ также говорится, что анонсированное недавно российскими властями дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на внешние рынки (на 500 тыс. баррелей в сутки в августе) в конце лета внесет "временный негативный вклад" в показатель выпуска.