Рубль умеренно снижается относительно доллара и стабилен к юаню

Московская биржа Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Доллар США умеренно растет, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль слегка снижается на фоне неопределенности с российскими бюджетными показателями, а также в отсутствие позитивных новостей.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 91,27 руб. (+39,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 64,47 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 4,4 коп. - до 12,74 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта без заметной поддержки слегка снижается, реагируя на сообщения об отсутствии определенности показателей российского бюджета. Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что возможны небольшие отклонения дефицита федерального бюджета от планового уровня в 2% ВВП по итогам 2023 года, причем как в одну, так и в другую сторону.

При этом Силуанов отметил, что в текущем году не видит каких-то особых рисков для исполнения бюджетных обязательств. "В целом мы выйдем на наши плановые задачи. (...) Мы все первоочередные обязательства выполним и найдем деньги на задачи, которые необходимо решать", - заявил он.

Говоря о влиянии сырьевой конъюнктуры и курса рубля на доходы бюджета, Силуанов отметил, что цены на нефть по сравнению с прошлым годом "для нас сейчас немножко припали", а доллар укрепился. "Поэтому, если посмотреть по объему нефтегазовых доходов (кстати говоря, цена на газ тоже припала, и объемы у нас тоже упали), то мы сейчас выходим, будем так говорить, на базовый уровень нефтегазовых доходов (8 трлн рублей за год - ИФ), учтенных в бюджете", - сказал он.

По последним данным Минфина, нефтегазовые доходы в январе-июне продолжили снижаться год к году, сокращение составило 47% - до 3,382 трлн рублей.

В этих условиях не смогли поддержать рубль растущие цены на нефть и позитивные настроения на мировых рынках капитала.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 по московскому времени составила $80,46 за баррель, что на 0,45% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена августовских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,03 за баррель, что на 0,38% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду благодаря данным о резком замедлении инфляции в Соединенных Штатах, причем индексы Standard & Poors 500 и Nasdaq Composite достигли рекордных значений с апреля 2022 года.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Замедление инфляции позволяет участникам рынка надеяться, что Федрезерв вскоре прекратит подъем ключевых процентных ставок.

Фьючерсы на уровень ставки говорят о том, что рынок видит 92%-ную вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в июле, однако оценка вероятности аналогичного подъема в сентябре понизилась до 12,9% с 22,3% днем ранее.

Между тем опубликованный в среду региональный обзор Федрезерва, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"), указал на слабый рост экономической активности в США в конце мая и в июне. При этом "экономические ожидания на ближайшие месяцы в целом продолжают указывать на медленный рост", отмечается в документе.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг также находятся в плюсе. Японский Nikkei 225 растет на 1,48%, китайский CSI300 - на 1,12%, гонконгский Hang Seng - на 2,55%, южнокорейский Kospi - на 0,98%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,44%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,26%.