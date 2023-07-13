Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз на фоне укрепления рубля

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг скорректировался вниз в рамках выборочной фиксации прибыли игроками после роста вслед за внешними площадками благодаря ожиданиям завершения ужесточения монетарной политики Федрезервом в условиях замедления инфляции. Индекс МосБиржи просел в район 2885 пунктов на фоне укрепления рубля после утреннего роста выше 2912 пунктов (максимум с февраля 2022 года).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2885,63 пункта (-0,4%, максимум сессии - 2912,15 пункта), индекс РТС – 1008,56 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,3%.

Доллар к 18:50 по Москве просел до 90,16 рубля (-0,71 рубля), утром курс поднимался до 91,33 руб./$1.

Подешевели акции Polymetal (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,2%), "Газпрома" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,8%), "Русала" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), Сбербанка (-0,6% и -0,8% "префы"), "Северстали" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "ММК" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), расписки TCS Group (-0,4%), акции "НЛМК" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции "Интер РАО" (+1,8%), АФК "Система" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), бумаги "Роснефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций начал торги в четверг с импульса роста к новым годовым вершинам выше 2900 пунктов по индексу МосБиржи, после чего произошла умеренная коррекция. Фиксация прибыли, по-видимому, была связана с укреплением рубля.

Внешний фон, по оценке эксперта, оставался благоприятным. Котировки Brent закреплялись выше $80 за баррель, мировые биржевые индексы в основном двигались в положительной зоне. Статистика дня оказалась неоднозначной. Данные по торговому балансу Китая вышли хуже прогнозов, как и сведения по объемам промпроизводства еврозоны в мае. Однако данные из США оказались более позитивными: число обращений за пособием по безработице за неделю выросло меньшими темпами, чем ожидалось; цены производителей замедлились в июне сильнее прогнозных значений.

В пятницу состоится саммит министров экономики и финансов Евросоюза. Также инвесторы обратят внимание на выступление управляющего ФРС Кристофера Уоллера. В рамках стартовавшего на американском рынке сезона корпоративных отчетностей финансовые результаты за II квартал представят United Health, Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo. Фактор пятницы и склонность рубля к укреплению могут сдерживать активность покупателей в конце недели. Прогноз на 14 июля по индексу МосБиржи - 2815-2915 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, динамика основных российских индексов в четверг оказалась смешанной на противоречивых внутренних и внешних новостях.

Среди лидеров роста в четверг оказались акции банка "Санкт-Петербург" (+3,3% и +4,9% "префы"), возможно, в связи с усилившимися ожиданиями повышения ключевой ставки ЦБ РФ после выхода данных Росстата об ускорении роста инфляции. Подешевели акции "НОВАТЭКа", вероятно, на фоне падения цен на газ в Европе до 3-месячного минимума. В пятницу ожидается движение индекса МосБиржи в коридоре 2850-2950 пунктов, полагает аналитик.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, рынок акций РФ сохраняет оптимистичный настрой на фоне роста цен на нефть, а также благоприятной ситуации на глобальных рынках. Индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках среднесрочного восходящего тренда в сторону области 2900-2950 пунктов.

На внешних площадках основным поводом для активного роста остается сильная статистика по инфляции в США. Нефть Brent нацелилась на уровень $81 за баррель на фоне снижения доллара и надежд на смягчение риторики Федрезерва в отношении будущей монетарной политики. При этом данные от Международного энергетического агентства (МЭА), указавшие на снижение прогноза по росту мирового спроса на нефть в 2023 году, не смогли повлиять на оптимизм нефтетрейдеров.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ сохраняется интерес к акциям банка "Санкт-Петербург", ПАО "Белуга групп", "Трубной металлургической компании" и "ФосАгро" на фоне надежд на выплату полугодовых дивидендов исходя из дивидендной истории компаний прошлого года. В частности, в 2022 году банк "Санкт-Петербург" заплатил за первое полугодие рекордные 11,81 руб. на обыкновенную акцию, а по итогам всего 2022 года - 21,16 руб. Кредитор до 15 ноября текущего года также проводит обратный выкуп акций, что является дополнительным позитивным фактором. В мае текущего года бумаги менее чем за месяц закрыли дивидендный "гэп" после финальных выплат за 2022 год.

На зарубежных фондовых площадках в четверг сохранялись покупки в свете обнадеживающих сигналов о замедлении инфляции в США, которые позитивно сказываются на таких сырьевых товарах, как нефть и золото. Индексы МосБиржи и РТС показывали разнонаправленную динамику, при этом рублевый индикатор по ходу дня поднимался до 2912 пунктов, после чего перешел в стадию фиксации прибыли. Российский рынок ждет новых драйверов роста и в рублевом сегменте по-прежнему смотрится достаточно сильно, констатирует Кожухова.

В Азии в четверг отмечалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,6%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,5-0,7%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,1-1,1% во главе с Nasdaq).

В четверг стало известно, что объем экспорта Китая в июне сократился на 12,4% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля 2020 года. Импорт снизился на 6,8%, опустившись по итогам четвертого месяца подряд. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение экспорта на 9,5% и снижение импорта на 4%, согласно данным Trading Economics.

Центробанк Южной Кореи по итогам июльского заседания ожидаемо сохранил ключевую процентную ставку на уровне 3,5%. Регулятор удерживает ставку на этом уровне на протяжении четырех заседаний подряд, до этого стоимость заимствований повышалась на семи заседаниях кряду.

Согласно вышедшим в четверг данным Минторга США, индекс цен производителей PPI вырос в июне на 0,1% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,4% после майского прироста на 1,1%. Базовый индекс Core PPI вырос в июне на 2,4% при прогнозах роста на 2,6% после майских 2,8%.

Данные о замедлении потребительской и производственной инфляции подогревают надежды, что Федеральная резервная система вскоре прекратит повышать процентные ставки. Рынок все больше склоняется к тому, что подъем ставки на 25 базисных пунктов на июльском заседании станет последним.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе упало на 12 тыс. и составило 237 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Прогнозы агентства Bloomberg и Trading Economics предполагали повышение показателя до 250 тыс.

Нефть

На нефтяном рынке цены вечером сохраняли позитивную динамику после локальной дневной коррекции. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 составила $80,47 за баррель (+0,5% и +0,9% в среду), августовская цена WTI - $76,05 за баррель (+0,4% и +1,2% накануне).

Спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,44 млн баррелей в сутки и достигнет 102 млн б/с, а в 2024 году - еще на 2,3 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК. В предыдущем месяце прогнозировалось, что потребление нефти в мире в 2023 году составит 101,91 млн б/с. Оценка скорректирована в основном из-за повышения показателей в Китае во II квартале, а также в США и Латинской Америке.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "ТНС энерго" (-5,6%), "ИК Русс-инвест" (-4,7%), ПАО "Электроцинк" (-4,5%), ПАО "Павловский автобус" (-4,1%), "Ижстали" (-3,6%), "Саратовэнерго" (-2,8%).

Выросли акции ПАО "Россети Северный Кавказ" (+18,2%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+16,9% и +4% "префы"), ПАО "Нефтекамский автозавод" (+9,1%), "МРСК Урала" (+7,1%), ПАО "Ковровский механический завод" (+6%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+4,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+4%).

Подросли по итогам торгов акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (+0,2%, до 338,6 рубля), хотя днем бумаги снижались после отсечки на Мосбирже годовых дивидендов (выплаты за 2022 год - 6,33 рубля на акцию).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,85 млрд рублей (из них 6,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,75 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,14 млрд рублей на акции "Газпрома").