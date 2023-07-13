Инвестиции холдинга Лисина в тверской молочно-животноводческий комплекс возрастут до 20 млрд руб.

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Агрокомпания "Румелко-Агро", принадлежащая Владимиру Лисину и его холдингу "Румелко", до конца 2023 года планирует завершить строительство молочно-товарной фермы в рамках проекта создания молочного животноводческого комплекса в Кашинском округе Тверской области, сообщила пресс-служба правительства региона.

С ходом реализации инвестпроекта, который предусматривает строительство двух молочно-товарных комплексов и комплекса для выращивания молодняка и нетелей, в четверг ознакомился губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Общее поголовье стада – более 24,460 тыс. голов. Реализация планов позволит привлечь свыше 20 млрд рублей инвестиций, создать более 700 новых рабочих мест", - говорится в сообщении. Как сообщалось, ранее инвестиции в проект оценивались в сумму более 18 млрд рублей.

В пресс-релизе также отмечается, что в комплексе для выращивания молодняка и нетелей в настоящее время идет строительство корпусов, зоны хранения кормов, навеса для телят, молочной кухни, инженерных сетей.

Ведется также строительство коровников, родильного и сухостойного отделений, привезено стойловое оборудование. Проект предполагает содержание 5,5 тыс. голов фуражных коров и 100 голов телят до трехдневного возраста.

Пресс-служба напомнила, что на молочно-товарной ферме уже содержится порядка 1,3 тыс. нетелей крупного рогатого скота.

К концу года планируется увеличение поголовья до 4 тыс. голов. Кроме того, планируется увеличить продуктивность стада – ежесуточное производство молока достигнет 45 тонн.

В свою очередь, региональные власти проводят работы по инфраструктуре. "С нашей стороны идет работа по поддержке предприятия – это дороги, инфраструктура, газификация и электрификация, поддержка в решении административных вопросов", - отметил Руденя.

В конце мая 2023 года "Румелко-Агро" сообщила, что завершила первый этап строительства молочного комплекса в Кашинском округе Тверской области. В молочно-товарном комплексе "Бузыково" была размещена первая партия животных – 1 тыс. 368 нетелей голштинской породы.

Сообщалось также, что в целом инвестиционный проект подразумевает создание трех молочно-товарных комплексов (ферм), рассчитанных на общее поголовье стада более 10 тыс. коров.

ООО "Румелко-Агро" зарегистрировано в Тверской области в 2005 году, занимается выращиванием кормовых и зерновых культур. Лисину принадлежит 78,49% компании. Еще 21,51% владеет ООО "Румелко".