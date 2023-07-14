Рынок акций РФ открылся снижением индекса МосБиржи на 0,2% во главе с "НОВАТЭКом"

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением большинства рублевых цен blue chips на фоне коррекционной просадки нефти после роста, в то время как внешние фондовые площадки подают позитивные сигналы; индекс МосБиржи за минуту торгов просел на 0,2% на фоне укрепления рубля, индекс РТС не изменился. Лидерами отката выступают бумаги "НОВАТЭКа".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2880 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1008,75 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 0,7%.

Доллар просел до 89,98 рубля (-0,14 рубля).

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,6%), расписки TCS Group (-0,5%), бумаги "Газпрома" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "МТС" (-0,3%), Polymetal (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), расписки OZON (+0,1%).

Оценки аналитиков

Главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов ожидает в пятницу бокового движения индекса МосБиржи. С одной стороны, мировые цены на сырье в последнее время заметно выросли, что играет в "плюс" бумагам экспортеров, но с другой - российские инвесторы, вероятно, предпочтут повременить с покупками перед выходными.

По оценкам аналитиков компании "БКС Мир инвестиций", для российского рынка акций внешний фон складывается позитивно: на глобальном нефтяном рынке сохраняется растущий тренд, при этом рубль не спешит активно укрепляться. Оба фактора будут положительно влиять прежде всего на компании нефтяного сектора, при этом для других экспортеров текущая ситуация также позитивна. Таким образом, среднесрочный растущий тренд остается в силе. В США начался сезон отчетности, который будет оказывать влияние на американский рынок в ближайшее время.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, произошедшая коррекция рынка акций РФ после пяти дней непрерывного роста по индексу МосБиржи выглядит довольно скромной, что говорит о нежелании инвесторов активно фиксировать прибыль. Наиболее перспективно в условиях подорожавшей нефти сейчас выглядят акции нефтяных компаний, среди которых фаворитами выступают "Роснефть", "ЛУКОЙЛ" и "Газпром нефть".

Акции "Роснефти" находятся на сопротивлении, которое в прошлый раз помешала пробить отсечка реестра под дивиденды, при прорыве преграды рост может ускориться с целью 530-540 руб. за штуку; "Газпром нефть" торгуется в боковике, но может пойти на обновление исторических максимумов при пробое сопротивления 530 руб., считает эксперт.

Основным драйвером роста нефти на текущий момент остается снижение доллара США на мировом рынке. В частности, по паре евро/доллар целью движения вверх является отметка 1,13, после чего возможен откат, что впоследствии может оказать давление на сырьевые рынки, полагает Антонов.

Ситуация в экономике США

В США индексы акций накануне выросли на 0,1-1,6% благодаря новым сигналам ослабления инфляционного давления в США; индекс S&P 500 (+0,9%) завершил сессию выше уровня 4500 пунктов впервые за 15 месяцев - с апреля 2022 года, отмечает Market Watch.

Индекс цен производителей PPI вырос в США в июне на 0,1% в годовом выражении при прогнозах роста на 0,4% после майского прироста на 1,1%. Базовый индекс Core PPI увеличился в июне на 2,4% при прогнозах роста на 2,6% после майских 2,8%. Днем ранее стало известно, что темпы повышения потребительских цен в стране в июне замедлились до 3% в годовом выражении - минимума с марта 2021 года.

Инвесторы рассчитывают, что "охлаждение" инфляции в Штатах позволит Федеральной резервной системе (ФРС) завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики раньше, чем ожидалось прежде, отмечает Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, трейдеры по-прежнему уверены в ее подъеме Федрезервом на 25 базисных пунктов на июльском заседании. Однако шансы на то, что ставка вновь будет увеличена в сентябре, теперь оцениваются рынком лишь в 11% по сравнению с 28% неделей ранее.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу также преобладает позитивная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 1,4%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,1%).

Внимание трейдеров также направлено на действия китайских властей по стимулированию экономической активности. Ранее Пекин принял меры для поддержки рынка жилой недвижимости, а в пятницу Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) не исключил вероятность использования дальнейших денежно-кредитных стимулов.

Заместитель главы китайского ЦБ Лю Гоцян в ходе пресс-конференции в Пекине в пятницу намекнул на возможную корректировку резервных требований для банков, отметив, что НБК располагает достаточным пространством для маневра в плане смягчения денежно-кредитной политики.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу корректируются после скачка накануне до максимумов с апреля, неделя завершается в "плюсе".

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $81,15 за баррель (-0,3% и +1,6% накануне), августовская цена WTI - $76,73 за баррель (-0,2% и +1,5% в четверг).

Поддержку рынку оказывает информация о постепенном сокращении добычи на крупном ливийском месторождении Эль-Шарара из-за протестов. Кроме того, источники Bloomberg сообщают о закрытии нефтяного терминала в Нигерии из-за технических проблем.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что спрос на нефть в 2023 году вырастет на 2,23 млн баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 102,1 млн б/с, говорится в опубликованном в четверг докладе. В то же время предложение на рынке, вероятно, уменьшится во второй половине этого года в результате сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.