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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:29

JPMorgan увеличил чистую прибыль во II квартале в 1,7 раза

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года JPMorgan Chase & Co., крупнейший банк США по объему активов, увеличил чистую прибыль в 1,7 раза, выручку - на 34%.

Чистая прибыль банка в апреле-июне составила $14,47 млрд против $8,65 млрд годом ранее.

Прибыль в расчете на акцию выросла до $4,75 с $2,76 годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $3,97 на акцию.

Квартальная выручка JPMorgan увеличилась до $41,31 млрд с $30,72 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз экспертов для этого показателя составлял $38,63 млрд.

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JPMorgan JPMorgan Chase США
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