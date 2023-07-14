Страховщики ОСАГО завершают подключение к "Госуслугам" к 15 июля

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Российские автостраховщики завершают подключение к порталу госуслуг для обмена информацией в рамках электронного урегулирования убытков в ОСАГО, которое стартует с 15 июля, сообщил "Интерфаксу" президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, страховщики ОСАГО взаимодействуют с порталом напрямую.

Дистанционное урегулирование убытков позволит по ДТП, оформленным по европротоколу, направлять заявления по прямому возмещению убытков (в свою страховую компанию), а также все необходимые документы через портал госуслуг и через мобильное приложение "Госуслуги Авто".

Уфимцев уточнил, что "авария может быть урегулирована по европротоколу, если столкнулись только две машины, поврежден только транспорт, никто из пассажиров не пострадал, и у обоих водителей оформлены полисы ОСАГО".

Во всех случаях должно быть оформлено извещение о ДТП в бумажном или электронном виде, подписанное обоими водителями - иного документа о ДТП у страховой компании нет.

При этом если у водителей есть разногласия, зафиксированные в извещении, то пострадавший автовладелец может получить до 100 тысяч рублей страхового возмещения только в том случае, если он выполнил фотофиксацию данных о ДТП. Это можно сделать при помощи приложения (это могут быть "Помощник ОСАГО", "ДТП.Европротокол", "Госуслуги Авто", либо через приложение страховой компании, которая встроила модуль SDK сервиса "Оформление Европротокола онлайн" в свое приложение и дает возможность сделать фотофиксацию ДТП в нем).

Если разногласий между водителями относительно обстоятельств происшествия нет и выполнена фотофиксация, то лимит возмещения совпадает с лимитом возмещения за причинение вреда имуществу по ОСАГО и составляет 400 тысяч рублей, пояснили в РСА.

Через приложение "Помощник ОСАГО" и приложения страховых компаний, встроивших модуль SDK этого сервиса в свои приложения, можно оформить электронное извещение о ДТП.

Автовладелец, оформивший ДТП по европротоколу, сможет подать своему страховщику заявление о страховом возмещении онлайн, а также и все прочие необходимые для урегулирования убытка документы через свой личный кабинет на "Госуслугах". В нем будет формироваться заявление о возмещении убытка, а документы, предусмотренные правилами ОСАГО, прикладываются в виде электронных копий. Данные по автомобилю и автовладельцу автоматически подтянутся из профиля гражданина. Если каких-то необходимых документов приложено не будет, то страховщик оперативно уведомит заявителя, что еще нужно приложить для урегулирования убытков.

После подачи всех необходимых документов страховщик организует осмотр автомобиля потерпевшего (а при необходимости - и виновника ДТП). Затем страховщик произведет страховое возмещение (в виде ремонта или выплаты деньгами).

Если автовладелец предпочитает урегулировать убыток по ОСАГО традиционным способом, посетив офис страховой компании, такая возможность для него сохранится.

"Возможность урегулировать убыток по ОСАГО удаленно - новый важный шаг в развитии системы обязательной "автогражданки". Напомню, почти половина всех ДТП оформляется по европротоколу: так, по состоянию на 30 июня 2023 доля заявлений, оформленных таким образом, составила 40,2%. Несколько лет назад автовладельцы получили возможность оформлять полисы ОСАГО онлайн, и на сегодня такой возможностью пользуются более 60% автолюбителей, потому что это удобно и экономит время. Теперь автовладельцам станет проще и быстрее и подать заявление об убытке по ОСАГО, поскольку они смогут сделать это онлайн", - заявил Уфимцев.

С 15 июля вступают в силу поправки в закон об ОСАГО об электронном урегулировании убытков. Порядок и сроки обмена документами в рамках электронного урегулирования и единообразный подход к обработке страховщиками электронных документов установлены нормативными актами Банка России. Страховщики ОСАГО с этого момента должны обеспечивать прием заявлений на дистанционное урегулирование убытков по полисам ОСАГО через портал Госуслуг.