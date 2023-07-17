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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

Саудовская Аравия в мае снизила добычу нефти на 4,8% и сократила экспорт на 5,3%

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия в мае ощутимо снизила добычу и экспорт нефти относительно предыдущего месяца, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок сократился на 5,3% по отношению к апрелю и на 1,7% по отношению к маю 2022 года, составив 6,928 млн баррелей в сутки (б/с). Это худший результат после октября 2021 года - 6,833 млн б/с.

Добыча нефти в Саудовской Аравии в мае составила 9,959 млн б/с против 10,461 млн б/с месяцем ранее, свидетельствуют данные JODI. Таким образом, снижение месяц к месяцу составило 4,8%, в годовом выражении - 5,5%.

Ирак в мае незначительно увеличил экспорт нефти относительно апреля - на 0,5%, до 3,305 млн б/с. Добыча выросла на 0,4% и составила 3,955 млн б/с. По сравнению с маем 2022 года оба показателя упали примерно на 11%.

Производство нефти в Венесуэле в мае увеличилось до 819 тысяч б/с по сравнению с 810 тысяч б/с в апреле. Год назад показатель составлял 735 тысяч б/с. При этом поставки за рубеж в мае составили 490 тысяч б/с против 523 тысяч б/с месяцем ранее и 271 тысячи б/с в том же месяце прошлого года.

Саудовская Аравия Ирак Венесуэла JODI
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