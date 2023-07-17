На "Мосбирже" доллар подорожал на 94 копейки, евро - на 92 копейки

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В понедельник на торгах на "Московской бирже" рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

К 19:00 доллар США подорожал на 94 копейки, до 91 рубля. Евро подорожал на 92 копейки, до 102,12 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 93,1 копейки - до 96 руб. Курс китайского юаня поднялся на 5,4 копейки - до 12,67 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к доллару и евро по итогам понедельника на фоне негативной динамики цен на нефть и снижения интереса глобальных инвесторов к риску из-за более слабых, чем ожидалось, данных статистики из Китая. Участники рынка при этом переходят в режим ожидания итогов заседаний ведущих мировых центробанков, которые состоятся в ближайшие две недели.

В пятницу, 21 июля, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Банк России в преддверии заседания совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные о росте инфляционных ожиданий населения. Как следует из опроса "инФОМ", опубликованного на сайте ЦБ, инфляционные ожидания граждан в июле выросли с 10,2% до 11,1%.

Инфляционные ожидания - один из важных факторов, которые Банк России учитывает при принятии решения по ставке. Банк России в 2021 году решил публиковать сведения о динамике инфляционных ожиданий по мере поступления данных, даже если это выпадает на "неделю тишины".

Большинство аналитиков ждет повышения ключевой ставки в ближайшую пятницу на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 8,0% годовых. Некоторые эксперты допускают и больший шаг ее повышения - на 75-100 б.п.

ЦБ в июне в шестой раз подряд оставил ключевую ставку неизменной - на уровне 7,5%.

Инфляционные ожидания населения в течение 2023 года менялись разнонаправленно: в январе они составляли 11,6%, в феврале - 12,2%, в марте - 10,7%, в апреле - 10,4%, в мае - 10,8%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в июле, согласно опросу "инФОМ", продолжила снижаться, составив 13,8% (против 13,9% в июне и 14,1% в мае).

На следующей неделе пройдут заседания Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы (ФРС). Трейдеры надеются, что Федрезерв близится к тому, чтобы прекратить подъем ставок на фоне более сильного, чем ожидалось, замедления инфляции в Штатах.

Снижение цен на нефть немного ускорилось вечером в понедельник, отрицательная динамика наблюдается из-за слабых статданных из Китая.

К 19:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 1,41% - до $78,73 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 1,34% - до $74,41 за баррель.

За прошлую неделю Brent поднялась в цене на 1,8%, WTI - на 2,1%. Обе марки завершили в плюсе третью неделю подряд, что стало самой длинной серией недельных подъемов с апреля.

16 июля "Аль-Джазира" сообщила о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе из-за акций протеста против ареста бывшего министра финансов Фараджа Буматари.

Китайская экономика во втором квартале 2023 года выросла на 6,3% в годовом выражении после подъема на 4,5% в первом квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, респонденты The Wall Street Journal в среднем прогнозировали 6,9%.

Россия сокращает экспортный график на август в рамках добровольного сокращения экспорта нефти.

"В соответствии с решением о добровольном снижении экспорта нефти Российской Федерацией в августе 2023 года на 500 тыс. баррелей/сутки график транспортировки нефти по магистральным трубопроводам за пределы России по направлениям отгрузки на III квартал 2023 года будет сокращен в объеме порядка 2,1 млн тонн, что соответствует обозначенному уровню сокращения экспорта на август", - сообщило Минэнерго.

Снижение объемов экспортного графика затронет как отгрузки в направлении морских портов России (Новороссийск, Приморск, Усть-Луга), так и трубопроводные поставки, уточняет ведомство.

"Курс рубля к основным валютам наконец стабилизировался: пара "доллар-рубль" значительную часть дня консолидировалась выше 90 рублей/$1. Причина слабости рубля, вероятно, раскрыта в недавнем обзоре ЦБ, который свидетельствует о том, что оплата российского экспорта уже на 40% происходит в рублях, а расчеты за импорт в рублях пока значительно меньше. Такой дисбаланс может вызывать дефицит валюты на внутреннем рынке. Ситуация может сгладиться в ближайшие месяцы с ожидаемым увеличением налоговых поступлений от нефтяников", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

"Российская валюта начала новую неделю снижением, вернулась в район 91 за доллар США. Локальное давление на рубль оказывают слабая динамика на нефтяном рынке, а также коррекция по американской валюте, индекс доллара США (DXY) растет вторую торговую сессию подряд. В конце недели рубль может поддержать повышение ставки Банком России. Не исключено, что регулятор повысит ее в диапазоне 50-100 базисных пунктов", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, ЦБ поднял официальный курс доллара на 18 июля на 30,27 копейки, до 90,4217 рубля/$1, и увеличил курс евро на 45,04 копейки, до 101,6496 рубля.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" в понедельник повысился на 32,98 копейки по отношению к пятнице и составил 90,456 рубля. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился на 38,72 копейки и составил 90,523 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 250,085 млн, из которых $458,275 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $791,81 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 47,14 копейки, до 101,6513 рубля. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 48,49 копейки, до 101,7118 рубля. Объем торгов евро составил 367,212 млн евро, из которых 94,006 млн евро пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и 273,206 млн евро - на сделки с расчетами "завтра".

Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" поднялась в пятницу на 14 базисных пунктов - до 7,8% годовых. Срочные версии RUONIA на 1, 3 и 6 месяцев увеличились на 1 базисный пункт каждая - до 7,39%, 7,34% и 7,37% годовых соответственно.