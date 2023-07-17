Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:18

"ЛУКОЙЛ" в 2022 году в 10 раз сократил утечки нефти в результате разливов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Объем разлитой при авариях нефти в организациях группы "ЛУКОЙЛ" в 2022 году составил 7 тонн, что в десять раз меньше, чем в 2021 году, говорится в отчете компании об устойчивом развитии.

НК столкнулась только с одним существенным разливом, в результате которого объем утечки составил 0,01 тонн. Годом ранее было зафиксировано четыре подобных случая, в том числе разлив в Республике Коми.

В 2022 году доля замены трубопроводов составила около 2% от общего парка. Также до 37% от общей протяженности действующих промысловых трубопроводов увеличилось количество эксплуатируемых труб в антикоррозионном исполнении.

В организациях группы проводятся испытания гибких полимерных армированных труб, изготовленных по различным технологиям, в том числе из сырья, которое производится на нефтехимическом комплексе ООО "Ставролен". В прошлом году на объектах Ярегского месторождения в Коми при температуре до +80 градусов Цельсия завершены испытания изготовленных из полиэтилена повышенной термостойкости труб "Гарант" и "Анаконда". По итогам они рекомендованы для применения в аналогичных условиях эксплуатации. Также завершены опытно-промышленные испытания нескольких типов труб в ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь".

Компания согласовала партнерскую программу с российским производителем трубной продукции, в рамках которой предусматривается разработка технологии производства биметаллических (плакированных) нефтегазопроводных труб и проведение необходимых испытаний труб и коннекторов для морских проектов.

Коми ЛУКОЙЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минфин отказался выводить энергокомпании с госдолей от 20% из-под windfall tax

Индекс МосБиржи снова обновил максимум с февраля 2022 года

Индекс МосБиржи снова обновил максимум с февраля 2022 года

Россия сократит нефтеэкспортный график на III кв. на 2,1 млн т

Сборы нового фильма "Миссия: невыполнима" в США и Канаде оказались хуже прогнозов

Сборы нового фильма "Миссия: невыполнима" в США и Канаде оказались хуже прогнозов

Электромобили "Москвич" войдут в госпрограммы стимулирования спроса

Электромобили "Москвич" войдут в госпрограммы стимулирования спроса

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,3%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,3%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });