"ЛУКОЙЛ" в 2022 году в 10 раз сократил утечки нефти в результате разливов

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Объем разлитой при авариях нефти в организациях группы "ЛУКОЙЛ" в 2022 году составил 7 тонн, что в десять раз меньше, чем в 2021 году, говорится в отчете компании об устойчивом развитии.

НК столкнулась только с одним существенным разливом, в результате которого объем утечки составил 0,01 тонн. Годом ранее было зафиксировано четыре подобных случая, в том числе разлив в Республике Коми.

В 2022 году доля замены трубопроводов составила около 2% от общего парка. Также до 37% от общей протяженности действующих промысловых трубопроводов увеличилось количество эксплуатируемых труб в антикоррозионном исполнении.

В организациях группы проводятся испытания гибких полимерных армированных труб, изготовленных по различным технологиям, в том числе из сырья, которое производится на нефтехимическом комплексе ООО "Ставролен". В прошлом году на объектах Ярегского месторождения в Коми при температуре до +80 градусов Цельсия завершены испытания изготовленных из полиэтилена повышенной термостойкости труб "Гарант" и "Анаконда". По итогам они рекомендованы для применения в аналогичных условиях эксплуатации. Также завершены опытно-промышленные испытания нескольких типов труб в ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь".

Компания согласовала партнерскую программу с российским производителем трубной продукции, в рамках которой предусматривается разработка технологии производства биметаллических (плакированных) нефтегазопроводных труб и проведение необходимых испытаний труб и коннекторов для морских проектов.