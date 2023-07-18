"СПБ биржа" переведет российские и квазироссийские бумаги на режим расчетов Т+1

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 31 июля переведет российские ценные бумаги на режим расчётов T+1.

Это решение биржа связала с синхронизацией расчетных циклов с площадками, где такие бумаги обращаются и к которым подключены участники торгов "СПБ биржи".

Также на этот код расчетов будут переведены квазироссийские ценные бумаги: Cian, Etalon Group, Fix Price Group, Globaltrans Investment, HeadHunter, Ozon, Noventiq Holdings, TCS Group Holding, VK Company, X5 Retail Group, Yandex.

Расчеты по заключенным сделкам в режиме основных торгов будут осуществляться на следующий расчетный день.

Сейчас расчеты по российским и квазироссийским ценным бумагам проводятся на второй расчетный день с даты заключения сделки (Т+2).

По международным ценным бумагам (за исключением квазироссийских) код расчетов не изменится и останется Т+2.

В начале июня "Московская биржа" сообщила о переводе с 31 июля торгов акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Сейчас акции, облигации и еврооблигации в валюте на "Мосбирже" торгуются в режиме Т+2, ОФЗ и корпоративные облигации в рублях - в режиме Т+1.

"СПБ биржа" специализируется на торговле иностранными ценными бумагами, число которых в настоящий момент составляет порядка 2000 (включая акции, депозитарные расписки, ETF). На площадке также торгуются акции и облигации более 25 российских компаний, в том числе "Газпрома", "ЛУКОЙЛа", "Магнита", "АЛРОСА".