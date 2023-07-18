Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,5% на старте торгов

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник сохранил восходящий импульс предыдущего дня, несмотря на смешанные сигналы с внешних площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,2-0,5%, причем первый обновил максимум с февраля 2022 года.

Среди лидеров роста выступают акции металлургов и дорожающие в преддверии закрытия реестра под дивиденды "префы" "Сургутнефтегаза".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 2923,74 пункта, индекс РТС вырос на 0,5%, до 1014,53 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,2%.

Доллар за минуту подешевел на 21 копейку, до 90,79 рубля.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1%), "Норникеля" (+1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги "ММК" (+0,7%), Polymetal (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), OZON (+0,6%), акции "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Яндекса" (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Русала" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "НЛМК" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Во вторник на Мосбирже торгуются без годовых дивидендов акции АФК "Система" (-0,8%, до 17,763 рубля; выплаты за 2022 год - 0,41 рубля на бумагу). Последний день перед отсечкой дивидендов торгуются во вторник акции "Сургутнефтегаза" и "Транснефти" ("префы" стоят 140 тысяч рублей, выплаты - 16665,2 рубля на "преф").

Подешевели акции Сбербанка (-0,2%), "МТС" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

Расписки X5 Retail рлжлолэпдт на 2,5% на фоне квартального отчета компании: Х5 во II квартале увеличила выручку на 19,1% (до 770,67 млрд рублей), сопоставимые продажи Х5 (LfL) стали больше на 7,8%, трафик - на 6,6%.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", среднесрочный растущий тренд на российском рынке сохраняется, однако с начала года четко прослеживается следующая картина - рост по понедельникам и слабость во вторник, поэтому сегодня есть вероятность некоторого охлаждения. Тем не менее, ближайшая отметка по индексу МосБиржи - 3000 пунктов, до которой осталось расти менее 3%. На американском рынке восходящий тренд также пока в силе, поддержку оказывают ожидания завершения жесткого цикла ФРС на фоне замедляющейся инфляции.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций во вторник может продолжить сдержанный рост на нейтральном внешнем фоне: цены на нефть стабилизировались после падения, настроения на мировых фондовых площадках разнонаправленные.

Котировки фьючерсов на нефть Brent и WTI находятся недалеко от поддержек $78,7 и $73,8 за баррель соответственно, где проходят линии недавних нисходящих трендов - котировки не оставляют попыток сохранить наметившийся на прошлой неделе импульс к восходящему движению. Снижение предыдущих двух дней все еще можно назвать коррекционным, но сигнал о смене настроений в пользу "медвежьих" поступит в случае закрепления цен ниже района $77 и $72 за баррель (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Для индекса МосБиржи ближайшим сопротивлением выступает уровень 2955 пунктов. Долларовый РТС из-за слабости рубля вновь приостановил повышение у краткосрочного сопротивления 1015 пунктов. За рубежом рынки ожидают возможных комментариев финансовых властей, а также макроэкономических данных и отчетностей в США. Американский рынок акций по-прежнему смотрится сильно, полагает Кожухова.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,9%, при этом S&P 500 (+0,4%) и Nasdaq (+0,9%) поднялись до максимальных уровней за 15 месяцев (с апреля прошлого года). Dow Jones (+0,2%) завершил "в плюсе" шестую торговую сессию подряд и достиг самой высокой отметки с ноября, отмечает MarketWatch.

Одним из позитивных факторов для рынка стали оптимистичные высказывания министра финансов США Джанет Йеллен в отношении экономики страны. "Я не ожидаю рецессии", - сказала она в интервью Bloomberg Television, ссылаясь на сильный рынок труда и "достаточно обнадеживающие" данные об инфляции.

В целом внимание участников торгов в ближайшее время будет сосредоточено на начавшемся сезоне корпоративной отчетности. По прогнозу FactSet, чистая прибыль компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, во втором квартале в среднем снизилась на 7,6% относительно аналогичного периода прошлого года.

В Азии во вторник преобладает негативная динамика индексов за исключением Японии (японский Nikkei подрос на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 2,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).

Давление на рынки Азии продолжают оказывать неудовлетворительные данные о динамике ВВП Китая. Как стало известно в понедельник, китайская экономика во II квартале увеличилась на 6,3% в годовом выражении после повышения на 4,5% в январе-марте. Темпы роста, несмотря на ускорение, оказались слабее ожиданий аналитиков. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 7,3%, а респонденты The Wall Street Journal в среднем предполагали подъем на 6,9%.

После выхода этих данных аналитики нескольких инвестиционных банков ухудшили прогнозы роста экономики Китая в 2023 году. JPMorgan ухудшил оценку подъема по итогам 2023 года до 5% с ожидавшихся ранее 5,5%, Morgan Stanley - до 5% с 5,7%. Аналитики Citi также понизили прогноз увеличения ВВП КНР до 5% в этом году. Целевые для китайских властей темпы экономического роста также составляют 5%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после снижения по итогам предыдущих двух сессий. К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,1%, до $78,45 за баррель (-1,7% в понедельник), сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,01%, до $74,14 за баррель (-1,7% в понедельник).

Накануне негативным фактором стали статданные по ВВП Китая и новость о возобновлении добычи на месторождениях Аль-Шарара и Аль-Филь в Ливии, где производство было приостановлено на прошлой неделе из-за акций протеста.

Во вторник поддержку ценам оказывает прогноз Минэнерго США, предусматривающий снижение добычи сланцевой нефти в Штатах в августе до 9,4 млн б/с. Если прогноз оправдается, сокращение добычи будет зафиксировано впервые с декабря прошлого года.