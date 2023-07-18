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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:35

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией

Глава МВФ потребовала от стран G20 продолжить борьбу с инфляцией
Кристалина Георгиева
Фото: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Среднесрочные перспективы роста мировой экономики остаются слабыми, а стабильно высокая инфляция может потребовать дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

Как передает пресс-служба фонда, она сказала это на встрече министров финансов и руководителей центробанков стран G20 в индийском Гандинагаре.

При этом особую обеспокоенность вызывают повышенные цены на продовольствие и удобрения, отметила глава МВФ.

"Главное [во внутренней политике стран G20] - стабильно снизить инфляцию. Прогресс есть, но задача еще не выполнена, и курс монетарной политики необходимо сохранять. Преждевременное празднование может свести на нет те успехи, которые с таким трудом достигнуты в области дезинфляции", - сказала Георгиева.

Директор-распорядитель МВФ также призвала страны G20 нарастить "финансовые подушки" для поддержки дезинфляции и более комфортного обслуживания долга, а также провести реформы, направленные на стимулирование экономического роста.

МВФ Кристалина Георгиева G20
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