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Цена Brent поднялась до $79,72 за баррель

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут во вторник на фоне усиливающихся опасений сокращения предложения на мировом рынке вслед за снижением поставок из Саудовской Аравии и России.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:15 по московскому времени составила $79,72 за баррель, что на $1,22 (1,55%) выше цены на закрытие рынка в понедельник.

Цена августовских фьючерсов на нефть WTI в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,37 (1,85%), до $75,52 за баррель.

"Опасения, связанные с сокращением поставок, продолжат оказывать поддержку нефтяному рынку в среднесрочной перспективе, поскольку трейдеры сохраняют осторожность, считая возможными новые шаги ОПЕК+ для балансировки цен на нефть", - отмечает аналитик CPT Markets Денис Пелешок, которого цитирует Market Watch.

"При этом беспокойство в отношении возможного ослабления спроса на нефть может создавать некоторую неопределенность и провоцировать волатильность на рынке", - говорит эксперт.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы Минэнерго в среду, в 17:30 по московскому времени. Согласно консенсус-прогнозу, который приводит Trading Economics, рынок предполагает снижение резервов нефти на прошлой неделе на 2,25 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 2,143 млн баррелей и 88 тыс. баррелей соответственно.

Brent
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