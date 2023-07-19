Фондовые индексы США уверенно выросли

Фондовая биржа в Нью-Йорке Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы уверенно выросли по итогам торгов во вторник благодаря позитивным корпоративным новостям.

Dow Jones Industrial Average завершил в плюсе седьмую сессию подряд - это самый длительный период непрерывного роста индекса с марта 2021 года. Его значение на закрытие рынка во вторник было максимальным с апреля 2022 года.

Сильные квартальные отчеты Bank of America Corp. и Morgan Stanley поддержали банковский сектор в ходе торгов, а новости Microsoft Corp. привели к скачку стоимости бумаг компании до рекордного уровня.

Microsoft объявила во вторник, что новые корпоративные инструменты искусственного интеллекта Copilot, работающие с приложениями Office, будут стоить пользователям $30 в месяц. Эксперты отмечают, что интеграция ИИ-помощника в сервисы Microsoft обеспечит компании существенный финансовый поток, пишет Market Watch.

Кроме того, Microsoft и Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) объявили о расширении партнерства в сфере ИИ. В соответствии с соглашением между двумя компаниями, языковая модель Llama, разработанная Meta, будет поддерживаться Windows и облачным сервисом Microsoft Azur.

Акции Microsoft подорожали на 4% по итогам торгов во вторник, Meta - на 0,5%.

Бумаги Morgan Stanley выросли в цене на 6,5% по итогам торгов во вторник. Чистая прибыль одного из крупнейших банков США во втором квартале снизилась на 11%, превысив, однако, консенсус-прогноз рынка.

Стоимость бумаг Bank of America Corp. поднялась на 4,4% на фоне сильной отчетности банка за прошедший квартал.

Цена акций PNC Financial Services Group Inc. увеличилась на 2,5%. Чистая прибыль американского регионального банка во втором квартале практически не изменилась по сравнению с тем же периодом предыдущего года, составив $3,36 на акцию при среднем прогнозе опрошенных FactSet аналитиков в $3,39 на акцию. Выручка PNC увеличилась на 3,5%, до $5,29 млрд, оказавшись хуже ожиданий экспертов ($5,449 млрд).

Отчетность еще одного банка, опубликовавшего результаты за прошедший квартал во вторник - Bank of New York Mellon - оказалась лучше прогнозов рынка. Бумаги банка прибавили в цене 4,1%.

Стоимость акций военно-промышленной компании Lockheed Martin Corp. опустилась на 3%. Компания повысила прогнозы прибыли и выручки на 2023 год, отметив сильные результаты первого полугодия и высокий спрос на ее технологии.

"Пока прибыли компаний за второй квартал превосходят ожидания аналитиков, - отмечает главный стратег по глобальным рынкам LPL Financial Куинси Кросби. - И это причина того, что рынок акций США, начавший торги во вторник неуверенными колебаниями, вырос к закрытию сессии".

"Мы видим, что перетягивание каната между "быками" и "медведями" продолжается, однако позиции первых сейчас сильнее, учитывая хорошие корпоративные результаты и сигналы об ослаблении инфляции в США", - приводит слова эксперта Market Watch.

Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объема промышленного производства.

Розничные продажи в Штатах в июне повысились на 0,2% относительно предыдущего месяца. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали их увеличения на 0,5%. В мае, согласно пересмотренным данным, показатель вырос на 0,5%, а не на 0,3%, как сообщалось ранее.

Объем промпроизводства в США в июне уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики не ожидали его изменения. Использование производственных мощностей в стране в прошлом месяце опустилось до минимального значения в этом году - 78,9% - по сравнению с 79,4% в мае.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник поднялся на 366,58 пункта (1,06%) и составил 34951,93 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 32,19 пункта (0,71%) - до 4554,98 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 108,69 пункта (0,76%) и составил 14353,64 пункта.