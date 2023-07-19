Индекс МосБиржи вырос на 0,2% на старте торгов среды

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В среду торги на российском рынке акций продолжились умеренным подъемом при смешанных сигналах с внешних фондовых площадок и высоких котировок нефти (Brent торгуется вблизи $80 за баррель).

Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс РТС не изменился; подешевели после отсечки годовых дивидендов акции "Сургутнефтегаза" и "префы" "Транснефти".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2%, до 2958,92 пункта, индекс РТС снизился на 0,03%, до 1024,69 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар подорожал на 4 копейки, до 90,94 рубля.

Подорожали акции "Норникеля" (+1,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "РусГидро" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%), бумаги "НЛМК" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "ММК" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

В среду на "Мосбирже" без годовых дивидендов первый день торгуются акции "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,2% "префы"; выплаты 0,8 рубля на каждый вид акций) и "префы" "Транснефти" (-9,9%, до 126,5 тысячи рублей; выплаты 16665,2 рубля).

Также подешевели акции "Роснефти" (-0,5%), АФК "Система" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "Газпрома" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи попробует продолжить рост в направлении 3000 пунктов.

"Российский рынок растет 17 сессий подряд почти без остановок и существенной коррекции. Похожая ситуация складывалась весной текущего года, тогда ключевым фактором выступали дивидендные ожидания. Сейчас основной драйвер роста - это слабый рубль, который подпитывает спрос на бумаги экспортеров. Кроме этого, вероятно, активно реинвестируются средства от недавно поступивших дивидендных выплат. В целом существенных рисков по рынку акций мы не видим, но пик текущей волны роста приближается и находится вблизи отметки 3000 пунктов, откуда индекс может начать корректироваться", - считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в середине недели скорее благоприятен для роста российских акций.

В Европе торговый день начался с данных о замедлении роста индекса потребительских цен Великобритании в июне с 8,7% до 7,9% г/г (ожидалось +8,2%) и с 0,7% до 0,1% м/м (ожидалось +0,4%) - позитивные сигналы. По ходу сессии инвесторы также будут ждать подтверждения данных об ослаблении инфляционного давления в еврозоне в прошлом месяце. Нефть подтвердила импульс к среднесрочному росту цен, вечером инвесторы ожидают отчета Минэнерго США по запасам, который может показать падение запасов нефти на 2,44 млн баррелей.

В начале торгового дня российский фондовый рынок, скорее всего, продолжит восходящее движение ввиду сохранения интереса к национальным эмитентам в условиях слабого рубля и надежд на сезон промежуточных дивидендных выплат, полагает аналитик.

В США во вторник индексы акций выросли на 0,7-1,1%, Dow Jones (+1,1%) завершил сессию на максимуме за 15 месяцев благодаря позитивным корпоративным новостям.

Сильные квартальные отчеты Bank of America (+4,4%) и Morgan Stanley (+6,5%) поддержали банковский сектор в ходе торгов, а новости Microsoft (+4%) об интеграции ИИ-помощника Copilot в свои сервисы привели к скачку стоимости бумаг компании до рекордного уровня

Статданные, опубликованные во вторник, показали ослабление темпов роста розничных продаж в США и неожиданное снижение объема промышленного производства в июне.

В среду на рынках Азии наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi и китайский индекс Shanghai Composite не изменились, гонконгский Hang Seng теряет 0,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,1%).

Азиатский банк развития (АБР) сохранил прогноз экономического роста в странах с развивающейся экономикой в 2023 году на уровне 4,8%. Как говорится в сообщении АБР, ожидается дальнейшее замедление инфляции до допандемийного уровня на фоне снижения цен на энергоносители и продукты питания. Темпы роста потребительских цен составят в этом году 3,6% по сравнению с апрельским прогнозом в 4,2%.

Оценка инфляции на 2024 год повышена до 3,4% с ранее предполагавшихся 3,3%, а прогноз роста ВВП ухудшен до 4,7% с 4,8%.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил о приверженности ЦБ сверхмягкой денежно-кредитной политике и отметил, что до достижения целевого уровня инфляции в 2% еще далеко, сообщает Trading Economics.

После публикации в Китае слабых макроэкономических данных за второй квартал инвесторы ждут от правительства КНР шагов, направленных на поддержание экономического роста в стране, отмечает Trading Economics. При этом аналитики западных инвестиционных банков продолжают ухудшать прогнозы относительно темпов роста экономики Китая в 2023 году.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после уверенного подъема накануне. К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,1%, до $79,68 за баррель (+1,4% накануне), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,1%, до $75,64 за баррель (+2,2% во вторник).

Трейдеры ждут доклада Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали снижение резервов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 июля, на 797 тысяч баррелей. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал падение запасов на 2,25 млн баррелей после повышения более чем на 3 млн баррелей неделей ранее.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгующаяся на Nymex нефть, упали на прошлой неделе на 3 млн баррелей, по данным API. Снижение, если оно будет подтверждено официальными данными, станет крупнейшим с октября 2021 года.

Опрошенные The Wall Street Journal аналитики предполагают снижение резервов нефти в США на прошлой неделе на 1,8 млн баррелей, бензина - на 1,1 млн баррелей, а также рост запасов дистиллятов на 200 тысяч баррелей.