МосБиржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций Калужской сбытовой компании

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Московская биржа проводит дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО "Калужская сбытовая компания" в период с 10:44 до 11:14 по Москве в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%.

В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.

На момент начала проведения дискретного аукциона стоимость обыкновенных акций ПАО "Калужская сбытовая компания" составила 28,43 рубля за штуку (+22,3% к закрытию торгов 18 июля).