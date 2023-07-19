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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Партнерский проект "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа" – "Евротэк-Югра" перерегистрирован из Москвы в ХМАО

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Партнерский проект "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа" – АО "Евротэк-Югра" изменило адрес регистрации с Москвы на город Урай Ханты-Мансийского автономного округа, сообщается в данных ЕГРЮЛ.

"ЛУКОЙЛ" в конце 2022 года вошел в партнерство с "Газпром нефтью" по этому активу: управляющей компанией "Евротэк-Югра" в ноябре стало "Меретояханефтегаз", совместное предприятие "Газпром нефти" и "ЛУКОЙЛа".

Ранее "Евротэк-Югра" было СП "Газпром нефти" и испанской Repsol. Однако испанская компания вышла из этого актива, а "Газпром нефть" выкупила у нее 50% "Евротэк-Югра".

"Евротэк-Югра" является вторым предприятием из числа российских активов "Газпром нефти", куда в качестве партнера входит "ЛУКОЙЛ". В 2021 году "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" создали первое паритетное СП на базе "Меретояханефтегаза" – по освоению крупного Тазовского месторождения на Ямале.

"Евротэк-Югра" владеет поисково-оценочными лицензиями на участки Свердловский, Килейский, Карабашский-3 и Карабашский-9, а также двумя добычными – на Карабашский-1 и Карабашский-2, где расположен ключевой актив проекта – месторождение имени Эрвье (ранее Оурьинское), запасы которого составляют 196 млн т нефти и 10,6 млрд м3 газа. Добыча пока не ведется.

Газпром нефть ЛУКОЙЛ Евротэк-Югра ХМАО
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