Венесуэла к концу года планирует выйти на добычу 1 млн б/с нефти

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Венесуэла к концу года планирует выйти на уровень добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки, сообщил журналистам министр нефти Педро Тельечеа.

Как говорится в отчете ОПЕК, куда входит страна, в июне там, по данным вторичных источников, производилось 767 тыс. б/с. Сама Венесуэла отчиталась о добыче в прошлом месяце 796 тыс. б/с.

В 2021 году страна, в отношении которой действуют санкции США, добывала 553 тыс. б/с, в 2022 году - 675 тыс. б/с. В I кв. 2023 года производство нефти в Венесуэле выросло до 696 тыс. б/с, во II кв. - до 746 тыс. б/с.

По словам министра, экспорт нефти составит порядка 60%, при этом страна наращивает объемы поставок, в частности, в Европу.

Тельечеа добавил, что добыча нефти в Венесуэле на проектах с российскими компаниями также повысится. "Она уже растет, есть одна компания, увеличившая добычу на 95% по сравнению с планом", - отметил он.

По словам министра, находящегося с визитом в Москве, стороны "значительно продвинулись" в обсуждении текущих проектов и готовятся к работе в рамках межправительственной комиссии в российской столице в октябре.