"Ростех" сможет выпускать облигационные займы без обеспечения

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который разрешает государственной корпорации "Ростех" выпускать облигации, в том числе без обеспечения.

Поправку в закон, регулирующий деятельность корпорации (ФЗ-270), внес председатель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев.

Согласно принятому закону, Ростех сможет выпускать облигации, в том числе и без обеспечения. Принимать решение о размещении корпорацией облигаций и об утверждении программы выпуска облигации сможет наблюдательный совет корпорации.

В конце июня премьер-министр Михаил Мишустин на совещании о по авиастроению в Казани сообщил, что правительство приняло решение о выделении из Фонда национального благосостояния (ФНБ) почти 42 млрд рублей на развитие проекта по росту выпуска гражданских самолетов Ту-214. Всего на проект требуется 83 млрд рублей, а оставшаяся часть средств может быть привлечена через облигационные займы "Ростеха".

Мишустин уточнил, что для технологического оснащения производства потребуется до 27,4 млрд рублей, для строительства и реконструкции складских помещений – 22 млрд рублей, еще 10 млрд рублей – для обеспечения послепродажной поддержки лайнера, включая, в том числе, закупку тренажеров и модернизацию.

Всего перспективные инвестиции в проект, включая обозначенные 41,8 млрд рублей из ФНБ, как сообщил Мишустин, оцениваются примерно в 83 млрд рублей.

"Дальнейшие средства, которые необходимы для этого - это еще около 42 млрд рублей (из общих 83 млрд рублей - ИФ) - это могут быть облигационные займы госкорпорации "Ростех", которые можно выпускать до 15 лет с купонным доходом примерно 1,5% годовых для финансирования проекта", - сказал премьер-министр.

Ту-214 – среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Вмещает до 210 пассажиров, максимальная дальность полета - 6,5 тыс. км. Выпускается на "Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова" (филиал ПАО "Туполев") с 1996 года ограниченной серией.