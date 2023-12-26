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ЦБ зарегистрировал программу облигаций "Ростеха"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал программу облигаций госкорпорации "Ростех" серии 002Р и два выпуска облигаций 1-2-й серий, которые будут размещаться в рамках программы, говорится в сообщении регулятора.

Программе и выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 4-00016-Т-001P, 4-01-00016-Т-001P и 4-02-00016-R-001P соответственно. Их параметры пока не раскрываются.

Ранее госкорпорация самостоятельно на публичный долговой рынок не выходила.

У "Ростеха" есть рейтинги от АКРА и "Эксперт РА" на уровне AAA(RU) и ruAAA соответственно.

Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая промышленная компания России, объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.

Ростех Банк России ЦБ РФ
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