ЦБ зарегистрировал программу облигаций "Ростеха"

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Банк России зарегистрировал программу облигаций госкорпорации "Ростех" серии 002Р и два выпуска облигаций 1-2-й серий, которые будут размещаться в рамках программы, говорится в сообщении регулятора.

Программе и выпускам ценных бумаг присвоены регистрационные номера 4-00016-Т-001P, 4-01-00016-Т-001P и 4-02-00016-R-001P соответственно. Их параметры пока не раскрываются.

Ранее госкорпорация самостоятельно на публичный долговой рынок не выходила.

У "Ростеха" есть рейтинги от АКРА и "Эксперт РА" на уровне AAA(RU) и ruAAA соответственно.

Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая промышленная компания России, объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности - авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др.