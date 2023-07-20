Индекс МосБиржи снизился на 0,9%, индекс РТС вырос на 0,1%

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил вторые торги подряд снижением по индексу МосБиржи в рамках фиксации прибыли игроками перед заседанием Банка России по ставке и на фоне смешанных сигналов с внешних площадок; индекс РТС смог подрасти за счет укрепления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2917,48 пункта (-0,9%, днем индекс падал в район 2905 пунктов), индекс РТС - 1016,53 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,2%. В аутсайдерах оказались бумаги Polymetal (-6,3%) и акции финансовых компаний.

Доллар к 18:50 по Москве дешевел на 99 копеек, до 90,41 рубля.

Подешевели акции Polymetal (-6,3%), расписки TCS Group (-4,2%), бумаги АФК "Система" (-3,3%), "АЛРОСА" (-2,4%), ВТБ (-2%), "Яндекса" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (-1,7% и -1,8% "префы"), "Газпром нефти" (-1,6%), "Роснефти" (-1,5%), "Татнефти" (-1,3%), "РусГидро" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "МТС" (-1%), "Русала" (-1%), "Московской биржи" (-0,8%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,7% "префы"), "Магнита" (-0,6%), расписки OZON (-0,5%), акции "Интер РАО" (-0,2%), "Северстали" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,4%), "Аэрофлота" (+0,6%), "ММК" (+0,4%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, в четверг на рынке акций продолжились распродажи и сокращение инвесторами длинных позиций по локально перегретым бумагам. Оттолкнувшись почти от 3000 пунктов вниз, индексу МосБиржи потребуется какое-то время, чтобы полностью учесть в своей коррекции желание части участников рынка зафиксировать прибыль. Как и днем ранее, основной вклад в снижение индекса Мосбиржи внесли наиболее ликвидные акции.

Внешний фон на международных рынках второй день подряд оставляет российских инвесторов без четкого направления, показывая нейтрально-негативную динамику практически на всех площадках. Но постепенно свой вклад будет вносить начавшийся сезон отчетности.

"Текущая коррекция не должна глобально повлиять на желание рынка продолжить рост дальше и, скорее всего, мы увидим новую попытку подняться выше недавних максимумов. Точкой такого разворота могут послужить уровни 2890-2900 пунктов. Прогноз по индексу МосБиржи на 21 июля - 2900-2920 пунктов", - полагает Шепелев.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль перед пятничным заседанием Банка России. Также часть активов игроки, вероятно, решили перевести в подешевевшие облигации, что поддержало в четверг их цены.

Кроме публикации сильных операционных результатов за первое полугодие компанией "Селигдар" (+1,8%), важных корпоративных новостей не было. Компания отчиталась о росте выручки на 87% (до 20,2 млрд руб.), объем производства лигатурного золота составил 2,69 тонны (+8% г/г).

Brent в четверг протестировала $80 за баррель, и вечером вернулась к снижению, откатившись ниже $79 за баррель. Инвесторы перешли в режим ожидания - ближайшим важным событием для рынка нефти станет решение ФРС по процентной ставке, а также заявления чиновников регулятора относительно денежно-кредитной политики. Также уже в начале августа пройдет очередное заседание ОПЕК+, где могут быть сделаны новые заявления о поддержке цен на нефть, полагает Кравченко.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова также полагает, что инвесторы предпочли проявить осторожность в преддверии заседания Банка России, на котором будет вынесено решение о ключевой ставке. Консенсус предполагает ее подъем не менее чем на 0,5 п.п., что окажет поддержку рынку облигаций и, возможно, обменному курсу рубля. В то же время для рынка акций ужесточение монетарных условий неблагоприятно.

В лидеры роста вошли малоликвидные акции угольной компании "Белон" (+12,6%), вероятно, в связи с существенным усилением спроса на российский уголь в Китае. Этот же фактор поддержал котировки "Распадской" (+5,7%). Среди аутсайдеров из-за закономерной коррекции оказались активно дорожавшие в последние дни акции "ТГК-1" (-9,4%).

Мильчакова также отметила подорожание расписок "Русагро" (+4,3%, до 1123 рубля), которые с начала недели подорожали почти на 14% при одновременном росте индекса Мосбиржи всего на 1%. Причина роста, на первый взгляд, очевидна: Россия еще несколькими днями ранее официально отказалась от "зерновой сделки", и это взвинтило мировые цены не только на пшеницу, но и на многие другие продукты питания. В том числе подорожало и российское зерно, которое ранее по причине участия России в "зерновой сделке" торговалось с дисконтом в 30-40% к ценам на аналогичное зерно из других стран, констатирует аналитик.

Кроме того, "Русагро" 24 июля опубликует операционные результаты за II квартал и полугодие 2023 года, которые должны оказаться сильными благодаря высоким ценам на продовольствие. Возможно, спекулянты уже приобретают акции, надеясь получить быструю прибыль на объявлении операционных результатов. Также, росту бумаг "Русагро" способствует аномальная жара на юге Европы, которая, соответственно, может негативно сказаться на урожае сельскохозяйственных культур, и это дополнительно влияет на рост мировых цен на сельхозпродукцию", - считает Мильчакова.

"Целевая цена депозитарной расписки группы "Русагро" составляет 1270 руб. в годовом горизонте, рекомендуем "покупать" бумаги и считаем, что они могут быть одной из наиболее интересных инвестиционных идей 2023 года", - полагает аналитик Freedom Finance Global.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в четверг США, ЕС и Канада расширили санкционные списки российских физических и юридических лиц, но рынок в целом отреагировал на новости спокойно. В частности, США ввели санкции против "Тинькофф банка" и нового главы "АЛРОСА", а Канада - против "Тинькофф банка", МТС, "Мегафона", Tele2, платежной системы "Мир".

Рубль укрепился перед заседанием ЦБ и вероятным повышением процентной ставки на 50 базисных пунктов, до 8%. Кроме того, Минфин России представил предварительный список из 44 стран, институциональные инвесторы которых могут получить доступ к валютным торгам РФ, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе может увеличить ликвидность на рынке и в том числе поддержать спрос на рубль.

Зарубежные фондовые площадки в четверг не показывали однозначной динамики. Пятница будет достаточно спокойным на макроэкономические и корпоративные события днем, в связи с чем инвесторы ждут следующей недели и продолжают оценивать перспективы движения процентных ставок в США и Европе, полагает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), растет Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE прибавляют 0,6-0,9%), в США динамика смешанная (Dow к 18:50 по Москве подрос на 0,8%, S&P500 и Nasdaq снизились на 0,3-1,3%).

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

Негативное влияние на рынок оказало падение котировок акций крупных технологических компаний США после окончания основных торгов в среду из-за разочаровавшей инвесторов квартальной отчетности.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг вернулись к снижению, вызванному еще накануне данными о меньшем, чем ожидалось, сокращении нефтяных запасов в США. Сентябрьские фьючерсы на Brent к 18:50 по Москве дешевели на 0,7%, до $78,9 за баррель (-0,2% в среду), августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,7%, до $74,83 за баррель (-0,5% накануне).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 708 тысяч баррелей, тогда как аналитики ждали более выраженного сокращения, на 2,5 млн баррелей. Резервы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, упали на 2,891 млн баррелей.

Участники рынка также оценивают темпы роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, и вероятность рецессии в США, где Федрезерв готовится к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Наука-связь" (-12,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-10,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-10,4%), "ТГК-1" (-9,4%), "ТГК-14" (-8,3%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-6,8%), ПАО "НПО "Наука" (-6,8%), "ТГК-2" (-5,9% и -5% "префы").

Подорожали акции ПАО "Росинтер ресторантс холдинг" (+39,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+13,3%), "Белона" (+12,6%), "Камчатскэнерго" (+10,3%), "Саратовэнерго" (+9,3%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+7,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+6,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 61,4 млрд рублей (из них 6,34 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,82 млрд рублей на бумаги Polymetal и 4,04 млрд рублей на акции "Полюса").