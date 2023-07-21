Рынок акций РФ открылся снижением основных индексов на 0,8%

Индекс МосБиржи упал ниже 2900 пунктов

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением большинства рублевых цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних рынков и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,8%, причем второй откатился ниже рубежа 2900 пунктов во главе с бумагами "Магнита" и металлургов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2894,15 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1008,46 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 90,39 рубля (+0,16 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-2,6%), "Северстали" (-2%), Polymetal (-1,7%), "Норникеля" (-1,5%), "НЛМК" (-1,4%), "ММК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,7% "префы"), "Яндекса" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "РусГидро" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Русала" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "МТС" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "Газпром нефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), расписки OZON (-0,3%), акции "Татнефти" (-0,2%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке закономерно проходит коррекционное снижение. "Как мы и предполагали, уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи сложно будет пройти без отката. Однако текущее снижение является стандартной коррекцией в рамках среднесрочного восходящего тренда. На американском рынке складывается похожая картина. Мы не ждем разворота глобального растущего тренда, сформированного на фоне замедления инфляции и возможного завершения жесткого цикла монетарной политики ФРС, однако коррекция в рамках восходящего тренда сейчас уместна", - отмечают аналитики "БКС МИ".

Аналитики Промсвязьбанка считают, что индекс МосБиржи в пятницу будет торговаться в диапазоне 2840-2900 пунктов. Небольшой поддержкой выступают подрастающие цены на нефть, котировки Brent вернулись выше $80 за баррель. Однако настроения на российском рынке явно ухудшились за последние дни, из-за чего коррекция может продолжиться.

В США индексы акций накануне изменились на 0,5-2,1%: Dow Jones (+0,5%) завершил ростом девятую сессию подряд благодаря позитивным отчетам ряда компаний, включая IBM и Johnson&Johnson, но упали S&P 500 (-0,7%) и Nasdaq (-2,1%) вслед за котировками акций IT-компаний, включая Netflix и Tesla.

Dow демонстрирует самый длительный период непрерывного роста почти за 6 лет, отмечает Market Watch.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал увеличение темпов инфляции до 3,5%.

Поддержку китайскому рынку оказывают надежды на дополнительные меры стимулирования экономического роста в Китае, указывает Trading Economics.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

На этой неделе китайские власти пообещали принять меры для повышения потребления и предоставили поддержку отдельным отраслям. Инвесторы также положительно восприняли новость о том, что Пекин рассматривает возможность смягчения ограничений на покупку жилья в крупнейших городах.

Тем временем, розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 0,2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут, завершая неделю в "плюсе"; цена Brent закрепляется выше $80 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $80,37 за баррель (+0,9% и +0,2% накануне), сентябрьская цена WTI - $76,38 за баррель (+1% и +0,5% в четверг).

Растущие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне замедления инфляции в США поддерживают прогнозы спроса и нефтяной рынок в целом.