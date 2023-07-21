Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Рынок акций РФ открылся снижением основных индексов на 0,8%

Индекс МосБиржи упал ниже 2900 пунктов

Рынок акций РФ открылся снижением основных индексов на 0,8%
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением большинства рублевых цен blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних рынков и в ожидании повышения ключевой ставки ЦБ РФ; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,8%, причем второй откатился ниже рубежа 2900 пунктов во главе с бумагами "Магнита" и металлургов.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2894,15 пункта (-0,8%), индекс РТС - 1008,46 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 2,6%.

Доллар подрос до 90,39 рубля (+0,16 рубля).

Подешевели акции "Магнита" (-2,6%), "Северстали" (-2%), Polymetal (-1,7%), "Норникеля" (-1,5%), "НЛМК" (-1,4%), "ММК" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,2% и -0,7% "префы"), "Яндекса" (-1,1%), "Московской биржи" (-1%), "РусГидро" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), "Русала" (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), расписки TCS Group (-0,8%), бумаги "МТС" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "Газпром нефти" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), расписки OZON (-0,3%), акции "Татнефти" (-0,2%).

Подорожали акции АФК "Система" (+0,1%).

Оценки аналитиков

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", на российском рынке закономерно проходит коррекционное снижение. "Как мы и предполагали, уровень 3000 пунктов по индексу МосБиржи сложно будет пройти без отката. Однако текущее снижение является стандартной коррекцией в рамках среднесрочного восходящего тренда. На американском рынке складывается похожая картина. Мы не ждем разворота глобального растущего тренда, сформированного на фоне замедления инфляции и возможного завершения жесткого цикла монетарной политики ФРС, однако коррекция в рамках восходящего тренда сейчас уместна", - отмечают аналитики "БКС МИ".

Аналитики Промсвязьбанка считают, что индекс МосБиржи в пятницу будет торговаться в диапазоне 2840-2900 пунктов. Небольшой поддержкой выступают подрастающие цены на нефть, котировки Brent вернулись выше $80 за баррель. Однако настроения на российском рынке явно ухудшились за последние дни, из-за чего коррекция может продолжиться.

В США индексы акций накануне изменились на 0,5-2,1%: Dow Jones (+0,5%) завершил ростом девятую сессию подряд благодаря позитивным отчетам ряда компаний, включая IBM и Johnson&Johnson, но упали S&P 500 (-0,7%) и Nasdaq (-2,1%) вслед за котировками акций IT-компаний, включая Netflix и Tesla.

Dow демонстрирует самый длительный период непрерывного роста почти за 6 лет, отмечает Market Watch.

Азиатские рынки акций

В Азии в пятницу преобладает негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%, южнокорейский Kospi подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,04%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 подрос на 0,2%).

Потребительские цены в Японии в июне выросли на 3,3% в годовом выражении, говорится в отчете министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 3,2% в мае. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал увеличение темпов инфляции до 3,5%.

Поддержку китайскому рынку оказывают надежды на дополнительные меры стимулирования экономического роста в Китае, указывает Trading Economics.

Народный банк Китая (центробанк страны) в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,55% годовых, на пять лет - 4,2% годовых. Решение совпало с прогнозами аналитиков.

На этой неделе китайские власти пообещали принять меры для повышения потребления и предоставили поддержку отдельным отраслям. Инвесторы также положительно восприняли новость о том, что Пекин рассматривает возможность смягчения ограничений на покупку жилья в крупнейших городах.

Тем временем, розничные продажи в Великобритании в июне выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение на 0,2%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу растут, завершая неделю в "плюсе"; цена Brent закрепляется выше $80 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $80,37 за баррель (+0,9% и +0,2% накануне), сентябрьская цена WTI - $76,38 за баррель (+1% и +0,5% в четверг).

Растущие ожидания скорого завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы на фоне замедления инфляции в США поддерживают прогнозы спроса и нефтяной рынок в целом.

Brent WTI МосБиржа РТС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Госдума приняла закон о windfall tax

Госдума приняла закон о windfall tax

Госдума приняла закон о реализации основных направлений налоговой политики

Кудрин, банки, медь и другие мишени OFAC. Обобщение

Кудрин, банки, медь и другие мишени OFAC. Обобщение

Правительство РФ прорабатывает меры стабилизации биржевых цен на бензин

Нефть Brent подорожала до $80,27 за баррель и завершает неделю ростом

Нефть Brent подорожала до $80,27 за баррель и завершает неделю ростом

Банк "Солидарность" посоветовал находящимся за рубежом клиентам снять наличные

В Аргентине назвали причину отказа принять танкер с российским СПГ

С 21 июля карты Union Pay, выпущенные Тинькофф банком, прекратят работать за рубежом

С 21 июля карты Union Pay, выпущенные Тинькофф банком, прекратят работать за рубежом

Eurostat решил, что еврозона все же избежала рецессии этой зимой

Eurostat решил, что еврозона все же избежала рецессии этой зимой

Суд утвердил мировое соглашение "ГАЗа" и VW о расторжении договора о промсборке

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });