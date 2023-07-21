Госдума приняла закон о реализации основных направлений налоговой политики

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который уточняет реализацию основных направлений налоговой политики, документ содержит 300 страниц, в которых отражены как вопросы налогового администрирования, так и взимания НДС, НДПИ и налога на прибыль.

В постановлении Госдумы по итогам принятия закона думскому комитету по бюджету и налогам совместно с регионами, Минфином и ФНС с привлечением экспертного сообщества и бизнес-объединений в течение месяца поручено проработать вопрос целесообразности продления действия норм, предусматривающих меры поддержки налогоплательщиков, срок действия которых истекает в 2023 г.

Документ (№369931-8) был внесен в парламент в конце мая.

НДФЛ для удаленщиков

Согласно принятому закону, с 1 января 2024 года российские компании-работодатели будут взимать НДФЛ по базовой ставке в 13-15% с вознаграждений своих штатных "дистанционных" сотрудников даже после утраты ими налогового резидентства РФ (в случае нахождения вне России более 183 дней в году).

Аналогичные ставки должны начать применяться, но с 2025 года, и в отношении гонораров фрилансеров за работы и услуги, выполненные с использованием доменных имен и сетевых адресов в российской национальной доменной зоне, размещенных в РФ комплексов программно-аппаратных средств и информационных систем, указано в принятом законе. Налог будет взиматься, если выполнено хотя бы одно из условий: получатель является налоговым резидентом РФ, либо ему перечисляют вознаграждение на счет в российском банке, или выплата исходит от российских организаций, индивидуальных предпринимателей, обособленных подразделений иностранных структур в РФ.

Сейчас уплата НДФЛ - обязанность самого гражданина, если у него в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему содержится пункт о дистанционной занятости за рубежом. Пока он остается налоговым резидентом РФ, то платит 13-15% в российский бюджет с полученных доходов, а если перестал им быть, его доходы подлежат налогообложению в соответствии с законодательством той страны, налоговым резидентом которой он стал. Схожие подходы действуют и в отношении фрилансеров, которые освобождаются от уплаты НДФЛ в российскую казну после утраты ими налогового резидентства РФ.

Если же в трудовом договоре штатного сотрудника и компании нет упоминания о работе за границей, то действуют общие правила: работодатель сначала удерживает из доходов сотрудника 13-15% НДФЛ, а после утраты им российского налогового резидентства - 30%.

Администрирование

В части налогового администрирования принятый закон предлагает наделить ФНС полномочиями по определению особенностей учета крупнейших налогоплательщиков, в том числе установление критериев отнесения лиц к этой категории. В действующем Налоговом кодексе (НК) РФ данные полномочия закреплены за Минфином.

Кроме того, уточняется методика постановки на учет в налоговых органах иностранных граждан, получающих доходы от вкладов в российских банках, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, и по счетам эскроу.

Согласно пояснительной записке, документ также меняет порядок получения налоговиками сведений об адвокатах. Сейчас информация запрашивается в адвокатских палатах регионов, предлагается делать это через комплексную информационную систему адвокатуры России (КИС АР, оператор - Федеральная палата адвокатов). Система предполагает налаживание электронного документооборота с государственными информационными системами Минюста, ФСИН, ГАС "Правосудие", ФНС при сохранении информационной независимости адвокатуры.

Закон уточняет процедуру досудебного урегулирования налоговых споров, предлагает распространить его на разбирательства имущественного характера, возникающие в результате реализации актов налоговых органов, действий или бездействия должностных лиц.

В части налогового мониторинга уточняются полномочия ФНС по определению форматов направления документов, используемых в этой сфере. Речь идет, например, о запросе на предоставление мотивированного мнения налогового органа или отзыве данного запроса.

В НК РФ прописываются вопросы применения института электронной банковской гарантии при возмещении НДС и акцизов. Налоговые органы принимают ее и сейчас, но подробно процедура в законодательстве установлена не была.

Предлагается скорректировать существующий механизм пересчета суммы налога, исчисленной в иностранной валюте, в валюту РФ, установив в качестве момента, когда налоговые агенты обязаны сделать пересчет, дату выплаты дохода, в то время как сейчас пересчет ведется на дату уплаты налога. По мнению авторов закона, это приводит к возникновению сложностей как у налоговых агентов, например, при проведении операции на следующий банковский день, так и у налоговых органов при отражении обязательств по перечислению налога.

НДС

Принятый закон освобождает от НДС продажу физическим лицам цифровых финансовых активов (ЦФА), базовым активом которых являются драгоценные металлы (токены на золото).

"В части ЦФА. Здесь у нас предусмотрено уже в части НДС, что, когда физлица покупают у банков слитки драгоценных металлов, они освобождены от НДС, в данном случае эти же изменения вносятся для ЦФА. Если физлицо покупает ЦФА, которые предполагают утилитарные права - я имею в виду получение слитка драгоценного металла - чтобы, покупая такой ЦФА, не возникал НДС, будет нулевой НДС при реализации такого ЦФА производителем, при условии, что этот ЦФА - право на получение слитка", - пояснял ранее замминистра финансов Алексей Сазанов.

По его словам, таким образом будет обеспечиваться эквивалентность норм налогообложения, так как продажа слитков драгоценных металлов физлицам банками уже освобождена от НДС, такая норма была введена с 1 марта 2022 г.

Кроме того, вносятся поправки в части НДФЛ. Уточняется, что функции налогового агента по ЦФА будут выполнять оператор платформы либо брокер.

Принятый закон освобождает с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2027 г. от НДС организации, осуществляющие туроператорскую деятельность и реализующие туристский продукт в сфере внутреннего или въездного туризма.

Ранее от уплаты НДС были освобождены гостиницы, а также организации транспортного обслуживания. При этом туроператоры, бронируя места в гостиницах и транспортные услуги, были вынуждены работать с НДС.

"В настоящее время в стране функционирует порядка 4250 туроператоров в сфере внутреннего и въездного туризма. Большинство из них подходят под параметры малого и среднего бизнеса и находятся на упрощенной системе налогообложения", - поясняли ранее в Минэкономразвития.

По оценкам Минфина, освобождение от уплаты НДС обеспечит отрасли 4,2 млрд рублей.

Закон также освобождает от НДС услуги застройщика по ДДУ при продаже нежилых помещений, в том числе гаражей и машино-мест в многоквартирном жилом доме. Ранее это в законе прописано не было и регулировалось пояснением ФНС.

Лимит расходов на создание одной единицы товара, которую можно без НДС передать в рекламных целях, увеличивается со 100 руб. до 300 руб.

Уточняется уплата НДС при заключении соглашений о сервитутах в рамках работы федеральной территории "Сириус".

Закон также решает давнюю проблему налогообложения дивидендных выплат для физлиц, когда НДФЛ с держателей акций российских компаний уплачивается за граждан брокером, а налог на дивиденды по акциям иностранных компаний гражданин должен рассчитывать сам. В ст. 214 вносится уточнение, что налог в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами РФ, вправе уплачивать и налоговый агент, то есть брокер, доверительный управляющий, депозитарий. Уточняется, что налогоплательщик вправе предоставить налоговому агенту документы для учета уже уплаченного по месту нахождения источника дохода. То есть при расчете НДФЛ в России предполагается продолжать учитывать налог на дивиденды, уплаченный за рубежом. Это делается в тех случаях, если с такими странами у России заключен договор об избежании двойного налогообложения.

Личные фонды

Принятый документ вводит налоговые послабления для личных фондов обеспеченных россиян. Прибыль не занимающихся активной коммерческой деятельностью личных фондов россиян будет облагаться по ставке 15%, в ряде случаев вывести активы из него можно будет без налоговых последствий.

Возможность создавать в РФ личные фонды для управления активами появилась у россиян в марте 2022 года, минимальный взнос в них - от 100 млн рублей. Они были призваны стать альтернативой западным трастам. Сейчас на них распространяются общие налоговые правила: при распределении активов фонд уплачивает НДС, а получатели - НДФЛ. На прибыль действует стандартная ставка - 20%.

Принятый закон предусматривает, что личные фонды, их учредители и наследники смогут получить ряд налоговых послаблений. Налог на прибыль фонда будет взиматься по ставке 15%, если доля его пассивных доходов (дивиденды, проценты, роялти, продажа ценных бумаг, производных финансовых инструментов, сдача недвижимости в аренду) превышает 90%. В иных случаях ставка налога будет стандартной - 20%.

"Мы рассматриваем личный фонд как некое продолжение физлица, поэтому мы применяем к нему максимальную ставку, которую мы применяем к физлицам - сегодня это 15%", - говорил ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Кроме того, выгодоприобретатели фонда не будут уплачивать НДФЛ при получении денег или имущества от фонда после смерти его учредителя. Если он жив, то при распределении активов вносить НДФЛ не придется только самому учредителю и его близким родственникам (супругам, родителям, детям, братьям и сестрам, бабушкам и дедушкам, внукам), но только при одном условии - они являются российскими налоговыми резидентами, то есть проживают в РФ более 183 дней в году.

Налог на прибыль

Поправки продлевают до 2026 г. ограничение, позволяющее компаниям уменьшать налоговую базу по налогу на прибыль на убытки предыдущих периодов, но не более чем на 50%. Согласно действующему законодательству, ограничение в 50% действует до 31 декабря 2024 г. В рамках первого чтения ограничение было предложено до 2030 г., но потом цифра была скорректирована.

Принятый закон устанавливает также для организаций-резидентов особых экономических зон ставку по налогу на прибыль, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, в размере 2%.

Организации, реализующие инвестиционные проекты по производству этана и СУГ, а также жидкой стали, останутся участниками региональных инвестиционных проектов (РИП). Согласно действующему законодательству, региональный инвестиционный проект не может быть направлен на производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов). Данная норма была введена в 2013 г. вместе с основным законом. При этом подакцизными товарами с октября 2020 г. стали этан, СУГ, а с 1 января 2022 г. жидкая сталь. Таким образом, организации, реализующие инвестиционные проекты по производству этана и СУГ, а также жидкой стали не признаются участниками РИП и не имеют права применять пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций. Ранее об этом в своем письме от 16 марта 2021 г. предупреждал Минфин.

"Здесь уточнены установленные для участников РИП требования и ограничения в части производства подакцизных товаров, с тем что мы сделали такие подакцизные товары как, например, сжиженный углеводородный газ, газовый конденсат, которые мы сделали подакцизными исключительно для целей стимулирования, с тем, чтобы установить в отношении них акцизы, с тем чтобы в отношении этих налогоплательщиков и этих проектов мог использоваться режим регионального инвестиционного проекта", - сказал ранее в ходе заседания думского комитета по бюджету замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Поправки вносятся в ст. 25.8 Налогового кодекса. В новой редакции режим РИП нельзя применять при производстве подакцизных товаров за исключением легковых автомобилей, мотоциклов, стали жидкой, этана, сжиженного углеводородного газа, нефтяного сырья, состоящего из одного компонента - газового конденсата стабильного и полученного в рамках единого технологического процесса по производству этана или СУГ.

Принятый закон предлагает предусмотреть открытый перечень видов договоров страхования, по которым будут учитываться расходы для целей налогообложения.

Документ снижает размер государственной пошлины за аккредитацию филиалов и представительств организаций ЕАЭС, создаваемых на территории РФ.

Сейчас в НК РФ нет деления по размеру пошлин для аккредитации филиалов представительств иностранных организаций, то есть она единая - 120 тыс. руб. за каждый филиал или представительство. Предлагается отдельно выделить ЕАЭС и установить пошлину для аккредитации ее филиалов и представительств на уровне 4 тыс. руб.

В финансово-экономическом обосновании к закону не приводится подробных расчетов, но отмечается, что принятие данного закона не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет федерального бюджета.