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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Росбанк не смог добиться ареста активов Citibank в рамках дела о взыскании убытков

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал Росбанку в аресте активов американского Citibank и его гонконгского филиала на сумму около 94,5 млн гонконгских долларов (около 1,1 млрд рублей), следует из картотеки суда.

Росбанк запрашивал обеспечительные меры в рамках дела о взыскании убытков. Суть претензий банка пока не раскрывается. В качестве третьей стороны в деле участвует российская "дочка" Citi – АО "Ситибанк".

Росбанк попытался добиться обеспечительных мер в пределах суммы требований по иску в виде наложения ареста на денежные средства американского и гонконгского банков, включая корреспондентские счета и счета типа "С". Он также хотел добиться запрета американскому банку уступать, отчуждать, обременять и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом, за исключением операций, связанных с обычной хозяйственной деятельностью.

Кроме этого, Росбанк попросил об аресте акций Ситибанка и запрета для него уступать, отчуждать, обременять и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом, балансовая стоимость которого на момент принятия обеспечительных мер составляет более 5% балансовой стоимости всех активов, за исключением операций, связанных с обычной хозяйственной деятельностью.

Необходимость обеспечения Росбанк объяснил тем, что Citibank находится в процессе сворачивания своего бизнеса в России. По мнению банка, это может привести к тому, что решение суда невозможно будет исполнить за счет имущества Citibank в РФ.

Суд отказал Росбанку, так как посчитал его заявление недостаточным для принятия обеспечительных мер. "Доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер, не могут быть положены судом в основу удовлетворения заявления о принятии мер по обеспечению иска", - говорится в определении суда.

Следующее заседание по делу назначено на 29 августа.

Американская Citigroup объявила об уходе из российской банковской розницы в 2021 году. Затем, после начала специальной военной операции на Украине, Citi заявил о намерении свернуть и другие направления российского бизнеса. В декабре 2022 года группа продала банку "Уралсиб" портфель потребительских кредитов с баланса российской "дочки". А в мае 2023 года было заключено соглашение о передаче "Уралсибу" также портфеля кредитных карт. Сумму сделки и объем проданных кредитов стороны не раскрывали.

Ситибанк на 1 июня 2023 года занял 20-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100".

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