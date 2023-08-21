Citi разделит на три части бизнес по работе с институциональными клиентами

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Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор Citigroup Inc. Джейн Фрейзер рассматривает возможность разделения группы по работе с институциональными клиентами (Institutional Clients Group, ICG), крупнейшего подразделения банка, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

На долю ICG в 2022 году пришлось почти три четверти чистой прибыли Citi, составившей $14,8 млрд.

В соответствии с обсуждаемым планом, ICG будет разделена на три ключевых сегмента: корпоративный и инвестиционный банкинг, операции на глобальных рынках и сопровождение сделок.

Предполагается, что каждый сегмент сохранит прежних руководителей, которые будут отчитываться непосредственно перед CEO, что обеспечит Фрейзер больше контроля за ежедневной деятельностью банка.

Подобное разделение, если оно будет одобрено, станет самым серьезным изменением корпоративной структуры Citi почти за 15 лет, отмечает FT.

Ранее в этом месяце банк объявил, что глава ICG Пако Ибарра покинет банк, в котором проработал 36 лет, в середине 2024 года. Тогда Citi не сообщил, кто станет преемником Ибарры, и по словам источников FT, банк не ведет активных поисков нового главы ICG.

Более 10 лет структура Citi включает лишь два подразделения - ICG и розничный бизнес (Global Consumer Banking, GCB), в который входит в том числе и направление wealth management.

Ранее Citi уже объявил, что планирует отделить wealth management от розничного бизнеса. Это подразделение возглавит Энди Зиг, который начнет работать в банке в октябре.