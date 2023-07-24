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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне высокой нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%, при этом в лидерах роста выступают акции "Мобильных телесистем" и "Яндекса".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2927,26 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1013,81 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,3%.

Доллар стоит 90,92 рубля (без изменений).

Подорожали акции "Мобильных телесистем" (+1%), "Яндекса" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,8%), бумаги "Северстали" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), ВТБ (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%).

"Северсталь" во II квартале 2023 года увеличила выплавку стали на 9% по сравнению с I кварталом - до 2,95 млн тонн, сообщила компания. Консолидированные продажи стальной продукции группы в прошлом квартале упали на 2%, до 2,699 млн тонн по сравнению с I кварталом на фоне нормализации запасов готовой продукции в цепочке поставок.

Выручка ГК "Русагро" (+1,9% ГДР) во втором квартале этого года составила 60,2 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании. По итогам первого полугодия выручка снизилась на 16%, до 109,6 млрд рублей.

Просели бумаги Polymetal (-1,3%), АФК "Система" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,5%), Сбербанка (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник может протестировать отметку 2950 пунктов. Поддержкой выступают выросшие цены на нефть (в пятницу котировки Brent поднялись выше $80 за баррель), а также слабый рубль. "На этом фоне отдаем предпочтение акциям нефтегазовых компаний. Также продолжаем с оптимизмом смотреть на бумаги ИТ сектора", - отмечает аналитик.

Спрос на акции "Магнита" подпитывается ожиданиями объявления результатов тендера на покупку акций у нерезидентов, добавил Головинов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что на рынке акций РФ растущий среднесрочный тренд остается в силе, ближайшими катализаторами могут стать релизы отчетности компаний. В США на этой неделе Федрезерв должен объявить свое решение по ключевой ставке, однако инвесторы уже закладываются как минимум на паузу, что может позитивно сказаться на акциях. Кроме того, в Штатах продолжается сезон отчетностей за II квартал, который может оказать влияние на дальнейший тренд.

В США в минувшую пятницу основные индексы акций изменились на 0,01-0,2%. Dow Jones (+0,01%) завершил "в плюсе" десятую сессию подряд. Последний раз такой длительный период беспрерывного подъема индекса был зафиксирован в августе 2017 года. По итогам прошедшей недели Dow Jones повысился на 2,1%, S&P 500 - на 0,7%, а Nasdaq просел на 0,6%.

Квартальные финрезультаты в США уже опубликовали примерно 18% компаний, акции которых входят в расчет S&P 500. В 75% случаев прибыль оказалась лучше консенсус-прогноза. Тем не менее, в апреле-июне, как ожидается, будет зафиксировано снижение прибылей по итогам третьего квартала подряд - в среднем на 9,6%. Для сравнения, в январе-марте они уменьшились на 2%, в четвертом квартале 2022 года - на 4,7%, пишет MarketWatch.

В Азии в понедельник на рынках акций наблюдается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, гонконгский Hang Seng падает на 2,4%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник корректируются вниз после уверенного подъема по итогам прошлой недели.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $80,63 за баррель (-0,5% и +1,8% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $76,65 за баррель (-0,5% и +1,9% в пятницу).

По итогам минувшей недели Brent подорожала на 1,5%, стоимость WTI выросла на 2,3%, до максимума с 25 апреля.

Внимание трейдеров на текущей неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которая, как ожидается, поднимет ставку еще на 25 базисных пунктов. Продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики американским ЦБ повышает вероятность спада в экономике и, соответственно, снижения спроса на нефть.

Поддержку рынку также оказывают ожидания снижения предложения в условиях сокращения добычи Саудовской Аравией. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил на Bloomberg TV в выходные, что из-за сокращения производства рядом стран нефтяной рынок может столкнуться с дефицитом во втором полугодии даже несмотря на то, что существенного роста спроса в Китае не происходит.

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