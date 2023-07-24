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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:39

АФК "Система" привлекла профильного инвестора в рыбопромышленный бизнес на Камчатке

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - ПАО АФК "Система" продало 22,5% ООО "Рыбопромышленный холдинг "Восход"" компании АО "Краунинвест" Ольги Зачиняевой; информация о переходе прав собственности содержится в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Сделка состоялась 21 июля, по ее итогам "дочка" "Системы" - АО "Море проект" сохранило за собой 77,5% РПХ "Восход".

В пресс-службе АФК подтвердили факт сделки, не раскрыв ее сумму.

В "Системе" отметили, что речь идет о продаже доли "профильному инвестору, с которым (корпорация - ИФ) планирует дальнейшее совместное развитие данного направления бизнеса".

"Продажа миноритарного пакета позволит АФК "Система" сохранить контроль за деятельностью рыбного холдинга, при этом расширив перспективы будущего развития и сотрудничества", - сказали в корпорации.

АФК "Система" (через ООО УК "Камчатка проект" - ИФ) с 2021 года приобретала такие рыбопромышленные активы на Камчатке, как ООО "Лойд-Фиш", ООО "Заря", ООО "Хангар", ООО "Кристал Фиш".

РПХ "Восход" корпорация учредила осенью 2021 года. В 2022 году в корпорации рассказывали "Интерфаксу", что рыбопромышленный холдинг "Восход" будет развиваться на базе активов ООО "Кристалл Фиш", ООО "Хангар" и ООО "Заря"; мощности холдинга объединят собственную добычу, переработку, хранение и трейдинг, а общий объем вылова составит 27-35 тысяч тонн в год.

Ольга Зачиняева учредила АО "Краунинвест" в апреле 2023 года; в числе видов деятельности компании - переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков, торговля пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков. Весной она также учредила АО "Русинвестхолдинг" с аналогичными видами деятельности.

Камчатка Ольга Зачиняева АФК Система Краунинвест РПХ Восход Море проект
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