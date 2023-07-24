РФ получит "суперпреимущественное право" на выкуп у иностранцев акций стратегических предприятий

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Право покупки акций стратегических АО у уходящих с российского рынка иностранцев, которое планируется закрепить за государством, будет "суперпреимущественным", то есть обладать приоритетом над преференциями других лиц. Это следует из проекта президентского указа, которым планируется ввести соответствующую норму.

"Преимущественное право РФ на приобретение акций реализуется вне зависимости от наличия преимущественного права у иных лиц", - говорится в проекте документа, с которым ознакомился источник "Интерфакса".

Это право у государства будет в отношении акций компаний, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических АО (утвержден президентским указом №1009), а также акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности (определяются правительством), говорится в проекте. Изменения предлагается внести в действующий указ президента от 5 августа 2022 года №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

Как сообщалось, в апреле этого года прошло совещание о стратегии работы с активами иностранных лиц и совершенствовании регулирования сделок между резидентами и нерезидентами, одно из поручений президента по его итогам (перечень подписан в начале июня) – к 15 июля разработать схему предоставления РФ в лице Росимущества преимущественного права покупки продаваемых иностранцами активов "со значительным дисконтом для последующей продажи по рыночной цене и перечисления полученных средств в федеральный бюджет".

В Минфине РФ "Интерфаксу" ранее подтверждали разработку проекта указа, отмечая, что он находится на согласовании в правительстве.