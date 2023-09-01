ЦБ будет следить за ситуацией с выкупом российских активов у нерезидентов

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Банк России предупредил профучастников о необходимости соблюдения антисанкционного регулирования при проведении сделок с российскими активами и будет следить за ситуацией и при необходимости применять меры, заявил журналистам первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мне кажется, что профучастники поняли то, что мы хотели им сказать, потому что своими действиями они фактически серьезным образом ослабляют переговорную позицию России. И используют те лакуны в законодательстве, которые существуют. Нам кажется это принципиально неправильно, и мы всеми возможными способами будем с этим бороться", - сказал Чистюхин, отвечая на вопрос о результатах встречи с профучастниками, где обсуждалась ситуация с выкупом активов с зарубежных площадок и переводом их в российский контур.

Он отметил, что пока с момента встречи с профучастниками, на которой обсуждалась эта проблема, прошло не так много времени.

"Будем смотреть, как ситуация развивается. Очень надеюсь, что нас все хорошо услышали и такого рода практика прекратится ", - заключил Чистюхин.

Ранее в августе РБК писал, что Банк России провел встречу с брокерами и другими участниками рынка, где обсуждалось соблюдение указов президента РФ №81 и №138, которые устанавливают ограничения на сделки с недружественными нерезидентами и предусматривают их согласование с правкомиссией.