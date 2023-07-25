Рубль остался стабилен относительно доллара и юаня под влиянием противоречивых факторов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Доллар США немного дешевеет, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не меняется в условиях влияния разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 90,3875 руб./$1 (-11,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 10,15 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,6 коп. - до 12,601 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен под влиянием разноплановых факторов: с одной стороны, инвесторы ожидают итогов июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет 25-26 июля. Аналитики и участники рынка уверены в том, что американский ЦБ поднимет ставку на 25 базисных пунктов - до 5,25-5,5%, что может негативно сказаться на курсе рубля.

При этом многие считают, что это повышение станет последним в нынешнем цикле ужесточения политики ФРС. В то же время инвесторы не ждут сигналов о завершении цикла от председателя Федрезерва Джерома Пауэлла.

Вместе с тем, поддержку нацвалюте оказывают растущие цены на нефть, а также позитив на мировых рынках капитала. Кроме того, приближается налоговый период июля, традиционно положительно влияющий на курс рубля благодаря продажам выручки компаниями-экспортерами. 28 июля им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДД и акцизы.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,91 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $78,92 за баррель, что на 0,27% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США завершили в плюсе сессию в понедельник, участники рынка оценивали корпоративные новости и ждали итогов июльского заседания ФРС. В частности, индекс Dow Jones вырос по итогам уже 11-й сессию кряду, чего не наблюдалось с февраля 2017 года, отмечает MarketWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном растут. Снижается лишь японский Nikkei 225 - на 0,33%, китайский CSI300 растет на 2,61%, гонконгский Hang Seng - на 3,16%, южнокорейский Kospi - на 0,16%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,5%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,02%.