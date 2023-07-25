Новые правила рассмотрения Банком России обращений граждан прошли III чтение

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который обяжет банки и финансовые организации отвечать на письма и жалобы клиентов в течение 15 календарных дней. При этом Банк России должен будет принимать жалобы на участников рынка только если до этого они были рассмотрены самими участникам рынка.

Законопроект № 200599-8 26 сентября 2022 года внесли в палату группа сенаторов и депутат Анатолий Аксаков.

Сейчас в законодательстве отсутствует единообразное правовое регулирование вопросов обязанности организаций отвечать на обращения, поступающие в их адрес, отмечали авторы поправок.

Закон предусматривает унификацию требований к организациям и устанавливает их обязанность отвечать на поступающие обращения клиентов в течение 15 рабочих дней со дня регистрации обращения (если иной срок не предусмотрен федеральными законами для отдельной категории обращений). При необходимости финансовая или кредитная организация может продлить срок рассмотрения обращения, но не более чем на 10 рабочих дней.

При этом организация должна обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения потребителя с предоставлением ему обоснованного ответа, указывается в законопроекте.

Согласно закону, ЦБ может перенаправить обращение клиента в финансовую или кредитную организацию, если та не рассматривала его ранее.

Закон распространяется на кредитные организации, страховые компании, сельскохозяйственные кооперативы, профессиональных участников финансового рынка, НПФ, бюро кредитных историй, ломбарды, микрофинансовые организации, рейтинговые агентства, клиринговые организации, организаторов торговли, операторов финансовой и инвестиционной платформы, а также операторов информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.

О планах обязать банки и другие финансовые институты отвечать на жалобы клиентов в установленный срок ЦБ говорил еще в 2020 году.

"Мы считаем, что нужно вводить обязанность для кредитных организаций рассматривать жалобы клиентов и установить срок ответа на них. Это не будет влиять на то, что клиент сможет обратиться в нашу службу по защите прав потребителей, но при этом у людей появится понимание, сколько времени реально займет решение его случая. И люди не будут отказываться от отстаивания своих законных интересов просто потому, что столкнулись с волокитой и решили не тратить на это силы", - отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 г.