General Motors нарастил чистую прибыль во II кв. в 1,5 раза, выручку - на четверть

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors во втором квартале значительно нарастил чистую прибыль и выручку, а также улучшил прогноз на весь текущий год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в апреле-июне 2023 года составила $2,566 млрд, или $1,83 в расчете на акцию, по сравнению с $1,692 млрд, или $1,14 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года. При этом прибыль без учета разовых факторов составила $1,91 на акцию.

Выручка выросла до $44,746 млрд против $35,759 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль автопроизводителя на уровне $1,86 на акцию при выручке в $42,133 млрд.

Продажи автомобилей GM в минувшем квартале увеличились до 1,584 млн с 1,421 млн в апреле-июне 2022 года. В том числе в Северной Америке было продано 805 тыс. машин (против 687 тыс. годом ранее), в AMEA (Азия, Ближний Восток и Африка) - 670 тыс. (626 тыс.), в Южной Америке - 108 тыс. (107 тыс.).

Компания планирует в 2023 году получить чистую прибыль в диапазоне $9,3-10,7 млрд по сравнению с прежним прогнозом в $8,4-9,9 млрд.

Котировки акций GM растут на 1,2% в ходе предварительных торгов во вторник. Рыночная стоимость автопроизводителя за последние три месяца увеличилась на 19,4% (до $53,59 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 10,1%.